Neobično prijevozno sredstvo na svadbi u Zadru, pratitelji oduševljeni: 'E, to je originalno!'

Kako bi vjenčanje bilo što posebnije, većina se mladenaca za svoj veliki dan odlučuje za skupocjene automobile koji ih prevoze do tijekom dana. No ne i par iz Zadra, koji je svoje vjenčanje odlučio upotpuniti - traktorom.

Snimka simpatičnog traktora ukrašenog prigodnim cvijećem kako juri ulicom objavljena je i na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, a pratitelji su bili oduševljeni.

''Hoće ih u gajbu vući sajlom ili će ući normalno?'', zapitali su se neki.

''To je to original. Konji, kočije i limuzine - sve to već dojadilo i viđeno'' komentirali su drugi.

Iako se na prvu čini kako je to prijevozno sredstvo mladenaca, pratitelji su u komentarima otkrili kako traktor ipak nije prevozio mladence, ali je zato mladu i njenu vjenčanu kumu.