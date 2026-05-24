TRI PITANJA

Mladen Novosel: 'Kraći radni tjedan povećava produktivnost radnika'

Mladen Novosel
Foto: Marko Prpić/Pixsell
Božena Matijević
24.05.2026.
u 11:43

SDP i Siniša Hajdaš Dončić razmatraju uvođenje četverodnevnog radnog tjedna, a sindikalni predstavnik Mladen Novosel poručuje da ideja u teoriji ima uporište u europskim pilot-projektima, ali da je u hrvatskim uvjetima zasad teško provediva u većini sektora, osobito u privatnom.

1. SDP i Siniša Hajdaš Dončić razrađuju prijedlog o skraćivanju radnog tjedna na četiri dana. Smatrate li to dobrom i ozbiljnom idejom?

Ta ideja nije novost, barem što se tiče EU. U mnogim su europskim zemljama već rađeni pilot-projekti, a na Islandu se u tome otišlo najdalje. Tamo gdje se počelo s time, država je sufinancirala poslodavce kod kojih se pokušalo raditi skraćeno neovisno o tome je li to bilo na dnevnoj ili na tjednoj razini, u smislu da se jedan dan u tjednu radi skraćeno ili da se petkom uopće ne radi. Praksa je pokazala da je produktivnost radnika bila znatno veća nego u prijašnjem rasporedu. I u konačnici, mnogi su poslodavci nakon završetka tog pilot-projekta odlučili nastaviti i dalje raditi u tom režimu pa je sad samo pitanje našeg tržišta rada i naših okolnosti koliko i gdje s tim eventualno startati.

2. Može li kraći radni tjedan kod nas uopće zaživjeti?

U nekim bi se sektorima možda moglo pokušati, primjerice u IT sektoru, a teško je sad reći bi li se s time moglo pokušati i u nekim uredima lokalne samouprave ili u državnim uredima, jer upitno je bi li bilo korektno da oni petkom ne rade zato što to podrazumijeva i pitanje određenih usluga prema građanima. S druge strane, mnogi sektori u ovom trenutku apsolutno nisu spremni na to, poput trgovine i građevinarstva, u kojima evidentno nedostaje radnika. Samo skraćivanje radnog vremena iziskivalo bi i potrebu dodatnog zapošljavanja, dok bi u ovim sektorima koje sam već spomenuo bilo vrlo teško s time uopće i pokušati krenuti.

3. Za razliku od državnog i javnog, teško da bi ta ideja mogla proći u privatnom sektoru. Koliko bi onda zaposlenici koji rade kod privatnih poslodavaca u tom smislu bili zakinuti?

Nažalost, radnici u privatnom sektoru od početka hrvatske samostalnosti kontinuirano su u nepovoljnijem položaju jer su u privatnom sektoru plaće niže 400-500 eura nego u državnom i javnom. I sad mnogi radnici u privatnom sektoru rade i dulje od 40 sati tjedno ili osam sati dnevno, i često im se taj prekovremeni rad ili ne evidentira ili ako se i evidentira, vrlo slabo je plaćen. U privatnom sektoru sadašnja prava radnika, kroz državni inspektorat i sve nadzore, tek treba dovesti u red i zato se bojim da će iskorak poput kraćeg radnog tjedna teško uskoro biti moguć. 

DA
DarkoIvica
11:53 24.05.2026.

Tko razmatra? Oni koji žive na raznim proračunima i koji nisu u životu na tržištu zaradili ni kune, a kamoli drugima isplaćivali plaće. Nego zašto ne trodnevni tjedan? Vama je i tako svejedno jer ne radite ništa

ST
StariSokol
12:57 24.05.2026.

Dragi sindikalci i ostali Dončići. Taj eksperimenat izvodili su Nijemci pred 10 godina. Negativno. Ništa od toga. Sada bi da se radi više od 40 sati Tjedno. Zato nemojte se blamirati. Ako ste lijeni otiči u Njemačku onda pozovite svoje Gewerktschafts kolege pa ih pitajte

Video sadržaj
OD LETA U TURISTIČKI RAJ DO LETA U PAKAO

U do tada najvećoj zrakoplovnoj nesreći u povijesti bivše Jugoslavije poginulo je 78 ljudi, izgorjeli su držeći se za ruke

Vezani pojasevima za sjedala, stjuardese i putnici su visili okrenuti glavama na dolje. Iz olupine aviona čuli su se vrisci, zapomaganje, dozivanja u pomoć... Samo pet minuta kasnije u prostoru za domaćice, izbio je požar, a par minuta nakon toga zapalilo se i razliveno gorivo. Uslijedili su dramatični trenutci agonije

