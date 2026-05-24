Mladen Novosel: 'Kraći radni tjedan povećava produktivnost radnika'

1. SDP i Siniša Hajdaš Dončić razrađuju prijedlog o skraćivanju radnog tjedna na četiri dana. Smatrate li to dobrom i ozbiljnom idejom?

Ta ideja nije novost, barem što se tiče EU. U mnogim su europskim zemljama već rađeni pilot-projekti, a na Islandu se u tome otišlo najdalje. Tamo gdje se počelo s time, država je sufinancirala poslodavce kod kojih se pokušalo raditi skraćeno neovisno o tome je li to bilo na dnevnoj ili na tjednoj razini, u smislu da se jedan dan u tjednu radi skraćeno ili da se petkom uopće ne radi. Praksa je pokazala da je produktivnost radnika bila znatno veća nego u prijašnjem rasporedu. I u konačnici, mnogi su poslodavci nakon završetka tog pilot-projekta odlučili nastaviti i dalje raditi u tom režimu pa je sad samo pitanje našeg tržišta rada i naših okolnosti koliko i gdje s tim eventualno startati.

2. Može li kraći radni tjedan kod nas uopće zaživjeti?

U nekim bi se sektorima možda moglo pokušati, primjerice u IT sektoru, a teško je sad reći bi li se s time moglo pokušati i u nekim uredima lokalne samouprave ili u državnim uredima, jer upitno je bi li bilo korektno da oni petkom ne rade zato što to podrazumijeva i pitanje određenih usluga prema građanima. S druge strane, mnogi sektori u ovom trenutku apsolutno nisu spremni na to, poput trgovine i građevinarstva, u kojima evidentno nedostaje radnika. Samo skraćivanje radnog vremena iziskivalo bi i potrebu dodatnog zapošljavanja, dok bi u ovim sektorima koje sam već spomenuo bilo vrlo teško s time uopće i pokušati krenuti.

29.4.2026., studio 24sata, Zagreb - Snimanje emisije Bobu Bob, voditelj Igor Bobic i gost Mladen Novosel. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

3. Za razliku od državnog i javnog, teško da bi ta ideja mogla proći u privatnom sektoru. Koliko bi onda zaposlenici koji rade kod privatnih poslodavaca u tom smislu bili zakinuti?

Nažalost, radnici u privatnom sektoru od početka hrvatske samostalnosti kontinuirano su u nepovoljnijem položaju jer su u privatnom sektoru plaće niže 400-500 eura nego u državnom i javnom. I sad mnogi radnici u privatnom sektoru rade i dulje od 40 sati tjedno ili osam sati dnevno, i često im se taj prekovremeni rad ili ne evidentira ili ako se i evidentira, vrlo slabo je plaćen. U privatnom sektoru sadašnja prava radnika, kroz državni inspektorat i sve nadzore, tek treba dovesti u red i zato se bojim da će iskorak poput kraćeg radnog tjedna teško uskoro biti moguć.