Mlada Koprivničanka: ‘Prema meni se odnose kao da imam kugu’

Pitam se, jednoga dana, kada moj veseli autoimuni poremećaj podivlja i prvi put završim u bolnici, hoću li imati s kime popiti kavu? Ako obolim od maligne bolesti, hoću li me i dalje pozdravljati na ulici? Ako izgubim kosu ili zube, tko će biti uz mene?, iskreno je svoje razočaranje reakcijama okoline na Faceu opisala mlada žena iz Koprivnice, koja se u nedjelju navečer vratila s dvodnevnog turističkog posjeta Italiji. I to baš, da stvar bude nezgodnija, iz Venecije odnosno Veneta, talijanske pokrajine koja je među pogođenijima koronavirusom.

Preporuka o karanteni

Kad je autobus s desetak Koprivničana i dvadesetak putnika koji su se ukrcali u Zagrebu u petak navečer krenuo put Italije nije bilo nikakvoga govora o tome da je koronavirus već stigao do te zemlje. Ni tijekom vikenda u Italiji, kaže naša sugovornica, nije uočila ništa što bi ukazivalo na paniku i izvanredno stanje. Jedino se slaže, kad sada gleda fotografije snimljene u Veneciji, da nije bilo gužvi kakve se u karnevalskoj veljači mogu očekivati.

– To mi je bio prvi posjet Veneciji, proveli smo se dobro i sve je bilo u redu do ponedjeljka. Kad sam vidjela što se događa, odmah sam se javila u Kliniku Fran Mihaljević, kazala sam da nemam simptoma i rekli su mi da ne moram ostati kod kuće. Išla sam na posao i radila sve do danas kad sam na stranicama Grada Koprivnice naletjela na obavijest da svi koji su u proteklih 14 dana bili u Italiji trebaju ostati kod kuće. Provjerila sam to i kod dežurnog epidemiologa. Doma imam bolesnog oca koji je, k tome, stariji od 70 godina, i sama imam nekih zdravstvenih problema, ali nismo u strahu i najmanji mi je problem ostati u svoja četiri zida. Ali, krivo mi je što nismo odmah dobili takav naputak, što sam bila prepuštena sama sebi i što sam u protekla tri dana morala slušati neugodne, optužujuće komentare. Kao da imam kugu, HIV ili nešto slično, kao da sam zarazna preko svake mjere i da o meni ovisi opstanak čovječanstva, a uza sve to i kao da sam najneodgovornija osoba na svijetu. A samo sam otputovala u jednu sigurnu zemlju u sigurno vrijeme. Osjećam se kao na optuženičkoj klupi premda ništa krivo nisam napravila – razočarana je naša sugovornica (podaci poznati redakciji), koja je među ružnim komentarima čula i onaj kako bi zbog nje netko mogao i umrijeti.

Puno bolje nije se među svojim kolegama proveo ni njezin partner koji je također bio u Italiji. Uznemireni, poslušali su prijedlog jednog njegova prijatelja i raspitali se o mogućnosti da se na svoju inicijativu testiraju na koronavirus. Doznali su da je to moguće isključivo ako imaju sumnjive simptome.

Tableta za smirenje

– U kontaktu smo s još nekim putnicima iz grupe. Neki, koji si to mogu priuštiti, ostali su samoinicijativno doma. Neki i dalje idu na posao makar znaju za današnju preporuku da ostanu u karanteni. Meni se trenutačno i ne izlazi van. Jučer sam popila i tabletu za smirenje. Jasno mi je da je situacija neugodna i da se ljudi boje, ali od panike i međusobnog optuživanja nikome neće biti bolje. Prijateljica koja živi u okolici Rijeke kaže mi da nije mogla u trgovinama naći tjesteninu jer je razgrabljena. Takve stvari ipak ne razumijem... – kaže Koprivničanka koju su ovih dana više od virusa namučili ljudi.

Iako, uvijek se nađe i onih koji će obilježene posjetom Veneciji javno, na Faceu, kao u ovom slučaju, pozvati k sebi na gemišt i rakiju.

