Nulti pacijent iz Zagreba: Postao sam prvi ‘anonimni celebrity’ – mobitel zvoni, stižu poruke...

Zovu svi, ali porazgovaramo mi sa svakim. A što ćemo, želimo ljudima dati do znanja da nije ovo ništa strašno i da ne treba paničariti, a iskreno, kratimo tako i dosadu – govore nam braća iz Zagreba, prvi u Hrvatskoj oboljeli od koronavirusa, koji su nam se kratko javili iz karantene u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Iako sama riječ karantena u mnogima odmah izazove neugodan osjećaj, blizanac kojeg hrvatsko zdravstvo tretira kao “nultog pacijenta” ni na trenutak nije se činio potištenim ili nervoznim. Štoviše, bio je odlično raspoložen pa nam je prepričao i šale koje kolaju društvenim mrežama na njegov račun.

Romantičan vikend, ali...

– Kažu, romantičan vikend u Milanu, a djevojka mu nije oboljela. Nešto sigurno ne radi dobro – smije se jedan od braće koji nam je kazao i da su i on i “cimer mu iz sobe” na “radnoj temperaturi”. Znači to da se osjećaju, kaže, odlično, odnosno da mjere uglavnom između 37,3 i 37,6 Celzijevih stupnjeva. S obzirom na to da im više ne vade krv ili rade općenito bilo kakve druge pretrage, preko dana im u sobu uđe tek jedna liječnica koja im, kako objašnjavaju, služi kao neka moralna podrška.

VIDEO Ravnatelj OB Bjelovar, međunarodno poznat liječnik Ali Allouch o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– To je valjda da budemo u kontaktu s nekom živom osobom, ona dođe obučena, naravno, od glave do pete u ono svoje odijelo i onda malo razgovaramo, pita nas kako se osjećamo, nedostaje li nam nešto i ono meni posebno drago: “Što ima novoga?” – uz smiješak pojašnjava jedan od braće.

U bolnici se svih procedura drže striktno, što uključuje i dostavu hrane, koju im osoblje ostavlja ispred vrata, koja dečki otvaraju na tek nekoliko sekundi kako bi uzeli ručak te ga pojeli iz plastičnih tanjura za jednokratnu upotrebu. U početku se predviđalo da će u karanteni provesti sedam ili osam dana, a možda će biti i više, ovisno o njihovu stanju. Pitamo ih jesu li sa sobom ponijeli dovoljno čiste odjeće i što će se dogoditi ako im bilo što ponestane?

– Baš smo o tome razgovarali s mamom, ona kaže da će, bude li potrebno, kupiti čistu odjeću i poslati je u bolnicu jer ne želi riskirati i iznositi našu robu iz kuće. To što kupe u trgovini najprije će oprati i dezinficirati i tek onda proslijediti nama u sobu – kazuju braća koja vrijeme uglavnom krate čitajući vijesti na mobitelima. Zašto nisu ponijeli barem laptop ili kakav tablet, pitamo ih.

VIDEO Ravnatelj HZJZ-a odgovara na pitanje: Što s ukućanima ako se ide u samoizolaciju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– A joj... nisam išao ovamo misleći da ću ostati, nego samo da me testiraju za svaki slučaj i nakon pola sata puste doma, tko bi pomislio da ću baš ja biti ta prva osoba u Hrvatskoj zaražena koronom – govori i šaljivo dodaje kako je u samo dva dana praktički postao prvi “anonimni celebrity” jer mu mobitel svako malo zvoni, a deseci prijatelja i poznanika obasipaju ga porukama...

Ipak, najčešće je “na vezi” s majkom s kojom se čuje barem dvadesetak puta na dan. Objašnjava kako je razlog tome sigurno i, osim roditeljske brige, taj što mu se i majka nalazi u dvotjednoj samoizolaciji s kojom je započela nakon što je potvrđeno da su joj sinovi pozitivni na koronavirus.

Susjedi pomažu

A kako se s mamom čuju blizanci, vrijeme u izolaciji skratili smo joj danas i mi. Simpatična gospođa rado nam je odgovorila na sva pitanja, a zanimalo nas je jesu li i nju testirali s obzirom na to da živi sa sinovima koji obojica imaju virus.

– Nisu, nisu jer je protokolom propisano da osoba koja nema nikakvih simptoma ne treba na testiranje. U samoizolaciji sam, a ne izlazim ni na balkon da ne preplašim susjede koji mi, doista to moram napomenuti, jako pomažu u ovoj situaciji. Kako sam praktički zarobljena u kući sama s našim mačkom Zlatkom, svakodnevno mi pred vrata donose i ostavljaju hranu i sve druge potrepštine koje mi trebaju. Najveća kriza do sada dogodila se kada je Zlatko ostao bez hrane, ali brzo je u pomoć stigao jedan od susjeda i donio mu nekoliko konzervi – kaže nam majka blizanaca koja, nakon što je na svojoj djeci prepoznala simptome korone, na posao nije išla jer, govori, i inače je pažljiva i osjetljiva na zdravlje pa je odlučila ostati kod kuće.

Upravo ta osjetljivost natjerala ju je i da pozove liječnike nakon što je primijetila da joj sin, nakon povratka iz Milana, ima povišenu temperaturu. Na upit postoji li kakav poseban protokol koji će se morati odraditi prije nego što joj se sinovi vrate kući iz karantene, odnosno je li ju itko obavijestio o tome hoće li prije doći i dezinficirati stan ili štogod slično, odgovara kako nije dobila nikakve obavijesti te da, koliko zna, posebnog protokola tu nema.

– Ja sam sama sebi odredila protokol da se ni nakon 14 dana neću odmah vratiti na posao tako da kolege ne dobiju slom živaca kad me vide. Sve dok ne budemo sto posto sigurni da ne postoji niti 0,1 posto šanse da nekoga zarazim ostat ću doma sa Zlatkom – kaže majka blizanaca.

VIDEO Ivan Đikić: Evo što trebate činiti kod pojave koronavirusa

>>Tema: Koronavirus

>>Zašto se zatvara Tomislavac: Ljudi će u karanteni boraviti 15-ak dana uz potpuni komfor

>>Tko je Alemka Markotić: Od opkoljenog Sarajeva do šefice obrane od koronavirusa