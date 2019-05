Mirko Kulić nije se javljao policiji jer je umro sam u svojoj kući

Djelatnici PU karlovačke pronašli su danas ujutro mrtvo tijelo muškarca u kući na području Netretića. Riječ je, doznajemo neslužbeno o Mirku Kuliću (83) koji je mrtav pronađen u svojoj kući u Donjim Stativama kod Netretića. Riječ je o muškarcu za kojim je nedavno Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu raspisalo tjeralicu jer se nije javljao policiji, a osumnjičen je za ubojstvo Tihomira Martiškovića (25) lanjskog lipnja na svom kućnom pragu.

Podsjetimo, ubio ga je u večernjim satima 17. lipnja kada mu je Tihomir došao na kućni prag nepozvan, pa ga je starac, uvjeren da je riječ o lopovu koji ga je došao opljačkati, ubio pucavši proma nepozvanom gostu pet puta. Meci su probili vrata, a kobni je metak mladića pogodio u prsni koš. Tek udućega dana traćio je od susjeda da zovu policiju jer je, kako im je rekao, ubio provalnika.

Mirko je po uhićenju pušten na slobodu do početka sudskog postupka uz uvjet da se redovito javlja u nadležnu PP Duga Resa što je on i činio do siječnja ove godine. Od tada mu se gubi trag, pa je ŽDO izdao tjeralicu za njim, obzirom da je Mirko u Hrvatskoj živio s njemačkim državljanstvom.

Nitko od susjeda nije ga vidio mjesecima, no kako je Mirko živio povučeno, niti previše komunicirao sa susjedima i imao je jako dobro ograđeno dvorište, nisu posumnjali ništa. Stoga policija na vrata njegove kuće nije pokucala po dojavi mještana, već su, temelj ovlasti koje imaju u takvim slučajevima, provjerili je li Mirko na svojoj adresi. No, danas u 5.35 sati pronašli su ga mrtvog u svom domu. Slijedi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili jeli umro prirodnom smrću ili je uzrok smrti nešto drugo.