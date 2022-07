Mirelina tragedija jako me pogodila i profesionalno i ljudski, a njezin je slučaj ogolio odnos sustava prema ženama

Odvjetnica Vanja Jurić stručnjakinja je za medijsko pravo i članica stručne skupine Europske komisije za SLAPP tužbe. Kako upravo tim vrlo delikatnim, ali neizmjerno važnim terenom vlada profesionalno suvereno, principijelno i ustrajno, ne treba čuditi što je kao odvjetnica bila angažirana, ili to još uvijek jest, u slučajevima u kojima je zastupala one čija su prava ograničavana ili kršena.



Zbog težine tih ograničenja i kršenja neki od slučajeva opravdano su zaslužili veliku pozornost u javnosti razotkrivajući štošta što nagriza naše društvo jer su oni na kojima se to prelamalo svom težinom i mukom bili prisiljeni boriti se za pravdu, svoja prava, dostojanstven život, čist obraz. Jedan od njih posljednjih je tjedana u svima nama izazvao nešto. Kamo sreće da do njega nikada nije moralo doći, no slučaj Mirele Čavajde dogodio se. I razotkrio štošta.