SVE DUBLJA KRIZA

Minusi u proizvodnji mesa – državno pitanje

Autor
Jolanda Rak Šajn
01.12.2025.
u 22:00

Lani smo uvezli više od 200.000 tona mesa i klaoničkih proizvoda koje smo platili više od 761 milijun eura, a izvezli samo 35 tisuća za 135 milijuna. To je povijesni vanjskotrgovinski deficit

Cilj nam je zaustaviti negativne trendove, a onda postupno kroz tri do pet godina, najkasnije do 2030. povećati proizvodnju mesa za 20 posto, primjerice, u govedarstvu, 15 posto u svinjogojstvu – i ponovno graditi bazu kako bi naša prehrambena industrija, kad govorimo o mesu, bila stabilnija i otpornija. Kazao je to državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek ovih dana na 2. Konferenciji o mesnoj industriji HGK, naglašavajući kako je Vlada za razvoj stočarskih sektora u lipnju usvojila razvojne programe vrijednosti 740 milijuna eura, uz pripadajuće akcijske planove do 2027.

Ključne riječi
proizvodnja mesa poljoprivreda mesna industrija meso

Kupnja