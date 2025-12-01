Minusi u proizvodnji mesa – državno pitanje

Cilj nam je zaustaviti negativne trendove, a onda postupno kroz tri do pet godina, najkasnije do 2030. povećati proizvodnju mesa za 20 posto, primjerice, u govedarstvu, 15 posto u svinjogojstvu – i ponovno graditi bazu kako bi naša prehrambena industrija, kad govorimo o mesu, bila stabilnija i otpornija. Kazao je to državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek ovih dana na 2. Konferenciji o mesnoj industriji HGK, naglašavajući kako je Vlada za razvoj stočarskih sektora u lipnju usvojila razvojne programe vrijednosti 740 milijuna eura, uz pripadajuće akcijske planove do 2027.