Kod Paškog mosta bura prevrnula kamion, u Šibeniku se zaledila fontana

Gotovo cijela Hrvatska jutros se probudila s temperaturama ispod ništice, a minusi su zabilježeni i u gradovima na obali.

Snažna bura i dalje puše na obali, a iako je Paški most otvoren samo za osobna vozila, jedan se vozač kamiona odlučio preko njega voziti, no bura ga je nedaleko od mosta prevrnula.

[video: 28630 / ]

Na Krku je jutros u 7 sati izmjereno -1,7 stupnjeva Celzijevih, dok je u Šibeniku bilo - 0,5 stupnjeva. Koliko je bilo hladno u Šibeniku najbolje govore fotografije zaleđene fontane ispred Crkve Gospe van grada.

[video: 28631 / ]

Najhladnije je bilo u Pargu kraj Čabra gdje je živa pala na -7,4 stupnjeva, a u Delnicama je izmjereno -6,6 stupnjeva.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Snijeg povremeno pada u Slavoniji. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim udarima. Zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Lici, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Vaganac – Udbina – Gračac, upozorava HAK.

Danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz malo snijega, uglavnom u gorskim područjima i Slavoniji, a potkraj dana i drugdje, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod.

Na Jadranu je sunčanije te uglavnom suho. Malo snijega može pasti na obali te otocima sjevernog Jadrana. Na kopnu vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, u gorskim područjima uz jake udare. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima u postupnom slabljenju. Hladno. Najviša dnevna temperatura većinom od -2 do 3, na Jadranu između 1 i 5 °C.

Sutra će pak biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz slabe oborine, češću na kopnu. Na Jadranu će prolazno pasti malo kiše, na kopnu većinom snijeg koji će uz porast temperature postupno prelaziti u susnježicu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar slabjeti te postupno okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -5 do -2, na Jadranu od -2 do 2. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 4 do 7 °C.

>> Pogledajte što se događa kada vozite po snijegu bez zimskih guma