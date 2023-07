Ministri na edukaciji: Vijeće za provedbu Kodeksa za dužnosnike uči ih kako izbjeći korupciju

Radni dan hrvatski su ministri danas počeli edukacijom o etičkim načelima u obnašanju dužnosti. O situacijama s kojima se mogu suočiti u ministarskim poslovima i o tome kako izbjeći koruptivne rizike uče ih članice Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.

"Školica" je namijenjena isključivo članovima Vlade pa je i zatvorena za javnost, no otvoren je bio uvodni dio u kojem je premijer Andrej Plenković pobrojao sve antikorupcijske mjere donesene kroz sedam godina njegova premijerskog mandata, s naglaskom na zakon o lobiranju i antikorupcijske odredbe novog Zakona o službenicima, koji su upravo u zakonodavnoj proceduri. Naglasio je pritom kako je fokus dominantno na prevenciji korupcije, ali i još jednom odbacio insinuacije o utjecaju izvršne vlasti na pravosuđe.

- Mislim da je tijekom našeg mandata dovoljno predmeta koji služe kao argumentacija tome u kakvom demokratskom društvu danas živimo i koliko su pravosudna tijela samostalna i neovisna u svom postupanju, osobito o izvršnoj vlasti – istaknuo je premijer. Prigodu je iskoristio i kako bi još jednom naglasio da je njegova vlada značajno povećala ulaganja u pravosuđe, u kojem je već peti tjedan u tijeku štrajk sudskih službenika i namještenika.

Premijer navodi da je od 2015. do 2021. godine u modernizaciju pravosuđa uloženo 62 milijuna eura, a da je plan do 2025. godine uložiti još 333 milijuna, u što je uključen i novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pritom posebno ističe "ogromna, nikad veća" ulaganja u pravosudnu infrastrukturu. Podsjetio je i na povećanje plaća pravosudnih dužnosnika od 2019. godine, kao i na aktualnu povišicu za prvostupanjske suce i općinske državne odvjetnike, no o zahtjevima sudskih službenika i namještenika koji su u štrajku jutros nije govorio.

- Sve ovo dio je naše politike s ciljem modernizacije pravosuđa i prevencije korupcije, kako bi Hrvatska i na tim ljestvicama išla što više – poručio je premijer i podsjetio kako je Hrvatska lani po indeksu Transparency Internationala popravila poziciju za šest mjesta na ljestvici percepcije korupcije, i sad je 57. od ukupno 180 zemalja. Istaknuo je i lanjsko izvješće o vladavini prava Europske komisije koje je bilo "nikad povoljnije" za Hrvatsku te izvijestio kako bi, po njegovim saznanjima, kolegij EK danas trebao utvrditi novo izvješće, koje bi također trebalo biti povoljno.

Na početku prve edukacije za ministre, predsjednica Vijeća Sunčana Roksandić pozvala je pak ministre, ali i ostale dužnosnike i rukovodeće službenike u tijelima izvršne vlasti da im se obrate u situacijama u kojima se suoče s etičkim dvojbama. - Normalno je imati dvojbe u postupanju. Pozivam vas da nam se u tim situacijama obratite s povjerenjem i dobit ćete savjet kako postupiti – poručila je predsjednica Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.

