Otkriveni ključni kriteriji za novčanu pomoć tvrtkama i nakon lipnja

Dva sata trajala je sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, a raspravljalo se o novom paketu mjera pomoći gospodarstvu.

Za sada je na stolu prijedlog Vlade da se kroz postojeće mjere nastavi pomoć i nakon lipnja, ali samo za tri sektora. Pravo na pomoć kroz isplatu 4000 kuna radničke plaće iz proračuna i otpis potraživanja trebale bi imati tvrtke iz tih sektora koje će imati pad prihoda veći od 50 posto.

"Ono što je naša ideja i naš prijedlog, da za mjesec lipanj, da za samo one najugroženije grane ostavimo konzumaciju mjera kakva je bila do sada. To su - ugostiteljstvo i hotelijerstvo, prijevoz putnika i organizatori kulturnih, sportskih i drugih događanja. Kriteriji su pad prihoda veći od 50 posto. Ovo su najugroženiji sektori", kazao je ministar Josip Aladrović za Vijesti.hr.

Na pitanje o tome razmišlja li se i uvesti skraćeno radno vrijeme, ministar kaže:

"To je jedna od tema koje smo otvorili. Očekujemo da će u ponedjeljak EK izdefinirati više pravila. Možemo razgovarati o tome da se uključimo. To je jedna od ideja. Tako bi zaštitili također neke koji su ugroženi. To je sljedeća mjera o kojoj ćemo razgovarati", kazao je ministar.