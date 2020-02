Ministar Krstičević: Hrvatski vojnici vraćaju se u Irak

Hrvatski vojnici vraćaju se u Irak, potvrdio je jutros ministar obrane Damir Krstičević u Bruxellesu, nakon što je na sastanku ministara obrane NATO-a dogovoreno okončanje suspenzije NATO-ove misije obuke iračkih snaga sigurnosti.

U sklopu te suspenzije, koja je uvedena početkom siječnja nakon rezolucije iračkog parlamenta o tome da strani vojnici nisu više dobrodošli u Iraku zbog američkog ubojstva iranskog generala Sulejmanija na aerodromu u Bagdadu, i hrvatski su vojnici bili prebačeni iz Iraka u Kuvajt. Sada se vraćaju, a iračka je vlada u pismu koje je stiglo u NATO u srijedu navečer potvrdila da daje podršku i jamči sigurnost pripadnicima NATO-ove misije.

– To je i dalje neborbena misija, vezana isključivo za obuku i mentoriranje iračkih snaga sigurnosti. Sve se vraća na početno stanje od 4. siječnja, misija je zadana, sad je na zapovjednicima na terenu da operativno provedu postupno vraćanje vojnika. Mi smo prisutni sa sedam vojnika koji su se povukli, ali dvojica su se već vratila, dok će se ostalih petero vraćati postupno. NATO će preuzeti i neke obične aktivnosti od globalne anti-ISIS koalicije, međutim nema povećanja broja vojnika i nema proširenja opsega misije u Iraku – rekao je Krstičević u izjavi za hrvatske novinare u Bruxellesu.

Dvodnevni sastanak u NATO-u Krstičević je iskoristio i za bilateralne razgovore na kojima je, među ostalim, razgovarao i o aeromitingu koji Hrvatska organizira 30. svibnja, na ponovno uspostavljeni državni praznik Dana državnosti.

– Hrvatska je početkom 1990-ih bila sama, ali Hrvatska danas više nije sama. Na aeromitingu, prvom takvom u hrvatskoj povijesti, obilježavamo 30 godina hrvatske države i želimo to obilježiti s našim saveznicima. Drago mi je da je jučer i poljski ministar potvrdio dolazak njihovih zračnih snaga. Dosad su to potvrdili i Francuzi, Talijani, Austrijanci, Švicarci… Bit će to spektakl kakav Hrvatska zaslužuje – rekao je ministar obrane.

Dogovara se navodno i dolazak Amerikanaca na taj aeromiting, no detalji tog dijela zasad se drže kao potencijalno iznenađenje.

Video: Vojna vježba Immediate Response 19