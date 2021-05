Ministar Ćorić otkrio tko će biti izuzet od zabrane rada nedjeljom

Ministar Tomislav Ćorić objasnio je tko će biti iznimke od zabrane rada nedjeljom koju je najavio premijer Andrej Plenković, a što su mnogi trgovci dočekali s negodovanjem.

- Vlada želi ispuniti svoje programsko obećanje, a to je da nedjelja bude dan rezerviran za prijatelje i obitelj i to za sve naše građanke i građane. Većina građana po anketama koje smo radili podupire neradnu nedjelju u trgovinama jer je to veliki sektor koji je najizloženiji radu nedjeljom - rekao je ministar Ćorić u RTL-u Danas.

U Vladi smatraju kako neradna nedjelja neće dovesti do otpuštanja.

- Proteklih smo godina svjedoci da Hrvatska ima nedostatak radnika. U cijelom nizu sektora imamo problem s radnom snagom i mislimo da neradna nedjelja ne bi dovela do otpuštanja. Svi koji tako olako stavljaju u koš s drugim danima I misle da je profit najvažniji trebali bi možda osam sati provesti na blagajni pa onda komentirati kako to izgleda - kaže Ćorić.

Neće svima biti zabranjeno raditi nedjeljom.

- Što je više iznimki, to je zakon ranjiviji pred Ustavnim sudom i upravo zbog toga će iznimke biti minimalne, to će biti samo trgovine u onim objektima koji su infrastrukturno važni, poput zračnih luka, kolodvora, benzinskih crpki i bolnica, ali neće ih biti previše - rekao je.