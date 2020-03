'Pokušavam opravdati to što su ljudi pohitali iz Zagreba jer to je bilo instinktivno'

Ministar zdravstva Vili Beroš nakon današnje redovne konferencije za medije u 16 sati odgovarao je na pitanja naše novinarke o dvije najvažnije teme u Hrvatskoj - pandemiji COVID-19 i posljedicama snažnog potresa koji je zadesio Zagreb.

- Danas od 9 sati do sada imamo 21 novopotvrđenog oboljelog od COVID-19 što daje brojku od 382 bolesnika. Još uvijek se nalazimo u uzlaznom kraku te epidemijske krivulje. Očekujemo ovih dana blago povećanje broja bolesnika. Ono što je optimistično da smo danas zabilježili 16 izlječenja. Oni su pušteni iz bolničkih ustanova na kućno liječenje - kazao je ministar.



Upitan što je s obdukcijskim nalazom muškarca pozitivnog na koronavirus, Beroš je kazao: Makroskopski obdukcija je već učinjena, međutim nakon što je ona učinjena uzimaju se uzorci određenih tkiva koji se moraju pripremiti na mikroskopski pregled i to će biti u tijeku današnjeg dana. Ravnatelj Čorušić rekao mi je da u srijedu ujutro očekuju rezultate obdukcije. Vjerojatno ćemo sutra za 16h pripremiti rezultate.

Potres

- Jasno je to što se desilo da nas je sve iznenadilo. Nitko to nije mogao predvidjeti pojavu tog potresa. Ona inicijalna reakcija većine ljudi bila je instiktivna. Svi su pohitali vani iz svojih doma pri tome je sigurno bilo kontakta koji su ostvareni, a koji u normalnim okolnosti ne bi ostvareni. Tako da to je bila jedna izvanredna okolnost. Isto tako svjedočimo da su se ljudi vrlo brzo vratili u uobičajni mood ponašanja i nastojali su održavati tu socijalnu distancu - rekao je ministar zdravstva i dodao:

- Isto vam je i u zdravstvenim ustanovama. Potpuno je adekvatna reakcija da su svi bolesnici izašli van iz građevina što je posve u redu jer da su uslijedili jači potresi moglo je doći do životne ugroze. To se nije desilo, osim, nažalost, u jednom slučaju. To je jedna okolnost i reakcija koja nam se desila, no mislim da ipak neće predstavljati bitnu ugrozu svih onih mjera koje smo proveli i koje planiramo provesti.

Upitan što s građanima koji su nakon potresa napustili Zagreb i otišli u manja mjesta te koliko je to opasno i je li mjera limitacije kretanja donesena pravovremeno , ministar je rekao da pokušava opravdati to što su ljudi pohitali iz Zagreba jer je to instinktivno. Nada se da su se pridržavali mjera socijalnog distanciranja s domicilnim stanovništvom.

Kako je kazao ministar, u tom slučaju nema povećane ugroze.

- Ukoliko se oni nisu ponašali na propisan način, ali isto tako ne moraju se oni i u Zagrebu ponašati na propisani način tada može doći do naglog širenja pandemije.

Ministar je na pitanje što bi to značilo za manja mjesta istaknuo kako tu ne postoji jednoznačan odgovor jer su i manja mjesta i rjeđe naseljena.

- Ukoliko imamo izrazitu gustu naseljenost, ona pogoduje širenju. Ukoliko imamo mjesto s nekoliko stotina ili tisuća stanovnika to je na neki način dobro. U tim kontroliranijim uvjetima ljudi mogu lakše održavati socijalnu distancu i tu se vraćamo na početku. Vlastitu odgovornost.

Ako se građani ne pridržavaju mjera, onda u tom slučaju, ministar je najavio, slijedi dodatna restrikcija kretanja.

- Ako slijedimo talijanski scenarij, a u konačnici i kineski...Talijani su zabilježili prvi slučaj pet dana prije nas, iako smo mi puno ranije poduzeli neke mjere za sprječavanje širenja očekujem da će kroz tjedan- dva doći do vrhunca epidemije.

- Prva stvar koju napravim ujutro kad se probudim je pogledam brojeve iz Italije. On zadnja tri dana pada i ne pada u manjem opsegu, već u većem opsegu. Nadam se da to nije igra brojki. Već da je to rezultat provođenja mjera u Italiji. Očekujem sličan scenarij kao i kod nas. Španjolci sad imaju sličnu brojku. Uzdam se i u kineski scenarij.

Podsjetimo, u potresu jačine 5.5 stupnjeva po Richteru teško su stradale i mnoge bolnice, zbog čega su mnogi pacijenti otpušteni kućama, dok su drugi premješteni u druge bolnice.

Video možete pogledati i na Facebook stranicama Večernjeg lista.