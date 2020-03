Zbližavanje, kreativnost, čišći zrak: Ovo su neke od pozitivnih strana koronavirusa

Ljudi ne izlaze iz svojih domova, ulice u prazne, auti i avioni nigdje ne prolaze... Iako su dani jako teški diljem cijelog svijeta, sve to donijelo je i nekoliko pozitivnih stvari u cijeloj situaciji, piše BBCNews.com.



1. Čišći zrak

Kako se zemlje zatvaraju zbog virusa, pada i zagađenost zraka. Statistike pokazuju kako je u Kini i Italiji drastišno pala razina dušikovog oksida - plin koji zagađuje zrak. Istraživanja u New Yorku pokazala su i da je ugljikov oksid, koji dolazi najviše iz auta, pao za 50 posto u odnosu na prošlu godinu. S obzirom da su i letovi otkazani, očekuje se još više čišći zrak.



2. Čišći kanali

Jedan video iz Italije pokazuje kako su se, zbog ne korištenja auta i prijevoza, očistili kanali diljem Venecije. Inače prljava i mutna voda toliko je postala bistra da se vide ribe, a čak su i dupini doplivali u to područje.

Facebook grupa osnovana kako bi si roditelji međusobno pomagali:

3. Dobra dijela

Neki možda kupuju sebično zalihe hrane i toaletnog papira, ali ima i onih koji pokazuju nesebičnost i dobrotu, pa te zalihe ne čuvaju samo za sebe već ih dijele susjedima i prijateljima. Puno mladih pomaže starijima odlaskom u trgovinu ili ljekarnu. Ljudi prikupljaju novac, dijele recepte i ideje za treninge, šalju jedni drugima poruke podrške tijekom samoizolacije.



4. Zbližavanje

U hektičnom svijetu i balansiranju između posla, obitelji i prijatelja jako je lako distancirati se od onih koji vam znače. Kako nas je virus sve pogodio, mnoge obitelji i prijatelji su se jako zbližili. Ljudi se druže na balkonima, pjevaju, plešu i plješću za sve one koji nam u ovim trenutcima pomažu, a organiziraju i tulume putem videopoziva. Roditelji moraju podučavati djecu kod kuće, pa sada imaju više vremena sudjelovati u svemu vezanom za njih.



5. Kreativnost

Zatvoreni u svoja četiri zida, ljudi koriste to kao priliku da budu kreativni i rade stvari za koje inače nemaju vremena. Na društvenim mrežama osvanulo je bezbroj ideja za novi hobij, čitanje, kuhanje, slikanje i treniranje, a neki čak uče i strane jezike preko interneta i aplikacija.