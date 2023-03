'Mina je na putu do lokacije gdje će biti neutralizirana, građani su pomalo odahnuli'

- U 9 sati počelo je tegljenje mine zaostale iz Drugog svjetskog rata iz riječke luke na lokaciju na kojoj će biti neutralizirana. U 9.23 sati tegalj je prošao vrh Riječkog lukobrana i nastavljeno je tegljenje prema mjestu neutralizacije koje još uvijek traje. Podsjećamo, akcija je započela jutros u 06.09 sati što je označeno zvukom sirene - priopćili su iz Stožera civilne zaštite Grada Rijeke.

Podsjećaju da je kraj akcije biti označen sirenama koje će označiti kraj opće opasnosti, nakon čega će se ponovno moći ući u središte Rijeke. Naime, Stožer je podijelio grad u crvenu zonu - neposredno uz rivu i luku od kuda je u subotu navečer evakuirano 500 - injak stanovnika, obustavljen je sav promet i sve ostale trgovačke i ostale aktivnosti , izmješten je autobusni kolodvor, te željeznički promet. Iz žute zone; oko riječkog Korza, građani nisu evakuirani, ali ne rade kafići, niti trgovine, čak niti bankomati, a građane koji se tu slučajno zateknu, iz Civilne zaštite mole da se što prije udalje van te zone, a sve kako bi građani bili sigurni dok djelatnici policije neutraliziraju minu na morskom dnu.

Prvi korak ove zahtjevne akcije bile su aktivnosti pripreme mine za tegljenje koje su proveli ronioci specijalne policije MUP-a . Potom je krenulo tegljenje mine. Akcija se za sada odvija po planu - priopćili su danas iz Stožera civilne zaštite I dalje je obustavljen sav cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet u tzv. crvenoj zoni koja obuhvaća područje oko riječke luke, a zatvoreni su i svi gospodarski objekti. Cestovni promet u gradu, odvija se tzv. sjevernim koridorom, odnosno ulicama Vukovarska, Viktora Cara Emina, Fiorello la Guardia, Pomerio i Žrtava fašizma. Zatvoreni su odnosno izmješteni i željeznički te autobusni kolodvor. Cijelu akciju izvlačenja i neutralizacije mine koordinira Stožer civilne zaštite Grada Rijeke u partnerstvu s Policijskom upravom primorsko – goranskom i mnogim drugim službama i institucijama - priopćili su iz Stožera.

Obzirom da je sporna mina već neko vrijeme na putu do lokacije gdje će aktivacijom biti neutralizirana, građani Rijeke pomalo su i odahnuli i krenuli u šetnje dijelovima grada gdje mogu biti ili u kafiće izvan obilježenih zona, iščekujući, ukoliko će moći, čuti zvuk aktivacije mine.

- Ne čudi nas što su pronašli ovakvu minu jer Rijeka je u 2. svjetskom ratu bila mjesto gdje se ginulo za slobodu grada i nakon velike bitke iz Nijemaca je sigurno ostalo podosta mina. U prethodnih godina se stalno nalaze mine, što na morskom dnu, što uokolo grada, na to smo navikli. No, ova je na tako osjetljivom mjestu uz luku, da je bolje da je Stožer evakuirao ljude i zatvorio grad - strpit ćemo se, bolje i to nego da se, nedaj bože, nešto dogodi, pa da se pitamo što se moglo napraviti - kazuju nam Riječani.