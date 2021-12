Je li Milanović pretjerao? Jako je zanimljivo koga sve štedi i ne dira

Iako predsjednik Zoran Milanović posljednjih dana podsjeća na revolveraša koji više ne bira mete, pucajući u sve što mu se nađe na putu, u njegovim verbalnim ispadima itekako ima određenog reda. Premda se čini da je Milanović sa svima u ratu – ministrima, političarima, sucima, tužiteljima, novinarima i političkim analitičarima – to je samo donekle točno, s obzirom na to da Milanović uglavnom napada isključivo one koji ga se usude kritizirati, a osobito one koje doživljava kao ugrozu.