Milanović odgovorio Plenkoviću: Ne znam o čemu govori. Je li on bio u berbi ili ja? Je li se napio?

'Prošlo je osam godina od velikog migrantskog vala, moj stav i pristup tada svima je poznat ja bih ga ponovio. Sada se to počinje zloupotrebljavati i problem je u načinu na koji, prije svega BiH, to radi i provodi. Slovencima nemam što zamjeriti, to bi i mi napravili vjerojatno. Naša policija radi što može, više od toga ne može i ne smije. I tako je stalno kritiziraju da prekoračuje ovlasti, ja mislim da to ne rade. Čuvaju državnu granicu. A sada vidimo da nema Europe bez granica, postoji Europa bez graničnih kontrola pa se onda opet uvedu. Granica nije šala, hrvatska policija radi što može', rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući mjere, odnosno policijske kontrole koje je uvela Slovenija uz granicu s Hrvatskom zbog migranata.

Kaže kako kontrole na cesti nemaju previše smisla jer migranti ne idu cestom i ne ulaze na Breganu. Predsjednik smatra kako Slovenija to radi zbog vlastite, domaće javnosti te kaže kako postoji i drugačije rješenje za problem migranata koji dolaze iz BiH. “To je malo predstava za javnost, ali razumijem to. No što učiniti? BiH je problem jer ne funkcionira, ne zato jer tamo postoji tajni plan nekakve kabale da Europu preplavi s milijunima islamskih migranta. Tu se radi o desecima tisuća ljudi i to je ništa, ali smeta. Jedini način je da se BiH što prije integrira u EU. Ona se tretira kao pacijenta na aparatima i ne da im se da dišu. Ajde da ih probamo malo dublje inkorporirati u EU. To je Hrvatskoj važno jer je BiH na neki način 'u trbuhu' Hrvatske, a nije Hrvatska. Idemo ih probati integrirati. Ako Ukrajina može biti kandidat, onda je BiH trebala već biti u EU”, tvrdi Milanović.

“Ali ne, sarajevska politika se bavi tko će gdje biti veleposlanik, tko je čiji stric, amidža, ćaća, umjesto da se bave ono što je dobro za njihovu zemlju. Potpuno je moguće, BiH u EU-u za godinu dana. Pa kome to može štetiti? Jedino što se može dogoditi da EU pokupi najpametnije ljude od tamo”, dodao je.

Novinari su pitali predsjednika Milanovića kako gleda na uhidbene naloge iz Grčke za još deset hrvatskih navijača. 'Gledam sa stajališta ratnog prava, uzeli su ljude za taoce. Rekao sam 12. Kolovoza, dok još nije istekao onaj rok, da su uzeli ljude za taoce. I sada hoće još. Kada popuštaš, to imaš', odgovorio je. Po njegovom mišljenju, cijeli sustav europskog uhidbenog naloga počiva na povjerenju i da smo svi isti, 'ali shvatiš da onda to neki zloupotrebljavaju'. 'Tu nije kraj, očekujem to i dalje. Ukoliko, a toga sam se plašio, zadrže tih sto ljudi i niti jednog Grka, to je primjena ratnog prava. Ljude su uzeli za taoce. Što se događa dalje? Idu dalje, jer vide da mogu. Da vodim Vladu bilo bi drukčije', dodao je predsjednik Milanović u izjavi za medije.

Predsjednik je komentirao i izjavu premijera Andreja Plenkovića da je SDP opstruirao ulazak Hrvatske u Schengen. “Ne znam o čemu govori. Je li on bio u berbi ili ja? Je li se napio? Hrvatska je imala uvjete za Schengen još 2016. godine, nemojmo se ponašati kao blesava djeca. Sve što Plenkovića priča dalje je krivo. Zašto smo čekali sedam godina? Zašto Rumunji i Bugari čekaju? Politika i novac. Jer ako oni uđu otvaraju se novi pravci transporta robe bez graničnih nadzora. Dakle roba više ne mora ići kroz nizozemske luke nego grčke. Zato Bugari i Rumunji gledaju na mjesec i laju, ne zato što nisu u stanju čuvati granicu”, rekao je, a prenosi N1.

Predsjednik Milanović ugostio diplomate na tradicionalnoj „Diplomatskoj berbi“ u plešivičkom vinogorju

'Već skoro dvadeset godina dolazim u plešivički kraj. Od 2005. godine to je bilo otišlo naprijed, kvaliteta vina, čuvanje vina, podrumi. Mislim da tu nema riječi o klasičnom izvozu vina jer se sve prodaje u Hrvatskoj, veliki dio se izveze u Hrvatskoj kroz prodaju u turizmu i to je dobar koncept', izjavio je na tradicionalnoj 'Diplomatskoj berbi'.

Diplomate akreditirane u Republici Hrvatskoj pozdravio je i gradonačelnik Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel koji je kazao kako 'Diplomatskom berbom' nastoje pokazati kvalitetu vinarske ponude koju imaju i kojom se diče Jaska i Plešivica.

