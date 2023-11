Milanović o skandalu s pićima: 'Zaribali su. Nekroza probavnog trakta ozbiljna je stvar'

"Netko je zakazao, budimo realni. Čini mi se tamo gdje su punili, u Austriji, čini mi se. To je sve što ja, koji nisam za to nadležan, mogu reći", rekao je na pitanje novinara o skandalu s navodnim trovanjem pićima u Hrvatskoj. "Ne znam kad su obavijestili javnost, nemam dovoljno informacija. Ne mogu biti ni afirmativan ili kritičan, čim takvu informaciju imaš, moraš je podijeliti s onima koji moraju obavijestiti javnost. Tako ja mislim", kaže predsjednik.

"Nitko neće piti tu vodu, kompanija će platiti odštetu, i to značajnu odštetu, jer nekroza probavnog trakta je ozbiljna stvar. I trebat će im neko vrijeme da se vrate na tržište. Zvuči brutalno, ali zaribali su. I to ozbiljno", zaključio je predsjednik. Objasnio je kako se u njegovu uredu ne koriste pića tog proizvođača. "Koristimo jednu slovensku vodu, čini mi se, i sve ostalo je hrvatsko. I inače imam problem s brendovima koji brutalno istiskuju druge iz restorana. Ako ćeš imati tu vodu, ne smiješ imati druge... Iz tog razloga se opredjeljujem za manje brendove", zaključio je Zoran Milanović .

Postavljeno mu je pitanje o skandalu na Geodetskom fakultetu i jutrošnjim uhićenjima na temelju postupka koji su pokrenuli europski istražitelji (EPPO) u Hrvatskoj protiv nekadašnjeg čelnog čovjeka Geodetskog fakulteta u Zagrebu Almina Đape i njegova suradnika, profesora Boška Pribičevića zbog sumnje da su još od 2019. izvlačili novac europskih fondova. Sumnja se da su napravili štetu od oko dva milijuna eura. Osim europskih fondova i to Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda solidarnosti EU, prema tvrdnjama EPPO-a, oštetili su i državni proračun RH, kao i budžet Nacionalnog istraživačkog vijeća Republike Italije.

Ne znam detalje o tome, ali ako je to istina, meni nije jasno zašto se to gradilo devet godina. Zgrada se počela graditi još otkako sam ja bio premijer. Sve je na kraju naša stvar, naša zemlja i naša tijela, stvarno si jadan ako ti se tu treba uvaljivati OLAF. Na kraju, sve je pitanje neke kulture političkih stranaka i ljudi koji ih vode, što je dopušteno ponašanje, što nije... To su sve stvari koje skoro da se doma uče, kad kreneš u školu, trebalo bi prestati to učiti', rekao je predsjednik. Dodao je, ako su zaista nabavljali jahte za Geodetski fakultet, da onda "nisu normalni". Spomenuo je i slučaj u Zadru te privedenu bivšu dekanicu Dijanu Vican. "Takve stvari uvijek budu otkrivene, uvijek prije nego kasnije."

Na pitanje o Agrokoru rekao je "kako cijela priča danas izgleda, kako Plenković voli reći, groteskno". "Danas govoriti o tome tko je kriv što je sud angažirao potpuno nepodobnog vještaka lanjski je snijeg. O tome smo govorili lani."

