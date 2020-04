Milanović o popuštanju mjera: Mora se donijeti odluka na razini politike, a ne struke

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je danas Mesnu industriju PPK Karlovac kako bi se uvjerio u način na koji ova tvrtka, koja ima 560 zaposlenih, radi u kriznoj situaciji uzrokovanoj epidemijom koronavirusa.

- Obišao sam ovu tvrtku koja je jedan od najveći, ako ne i najveći proizvođač u mesnoj industriji kako bih se uvjerio u njihov način rada. Naime, promet čitave grupe je 500 milijuna eura, dakle riječ je o značajnom proizvođaču za hrvatsku privredu. Htio sam čuti izravno od njih kako je izgledalo, s kojim rizicima su se susreli u radu i kako dalje. Čini se da su se dobro snašli u ovoj nepredvidivoj i neizvjesnoj situaciji. Vjerujem da se ovakva kriza neće ponavljati, no ukoliko hoće, uvjeren sam da smo iz svega što smo prošli, nešto naučili - kazao je Zoran Milanović nakon obilaska pogodna karlovačke Mesne industrije.

Predsjednik je kazao i kako se Hrvatska treba što prije vratiti u normalan život, pa je i kazao ako je sada zapravo najteže provesti plan oporavka gospodarstva.

- Ovo do sada je bilo instruktivno reagiranje na situaciju koja nas je prije mjesec i pola iznenada zatekla i prepala. Najracionalnije je bilo napraviti neracionalnu stvar, dakle sve zatvoriti. To je odradila struka i to je bio lakši dio posla, sada slijedi teži zadatak i sada se mora donijeti odluka na razini politike, ne više struke, dakle na razini Vlade. Sada je više, manje jasno da je oko 2000 ljudi u Hrvatskoj oboljelo od COVID-19, ali da je, sudeći po studijama koje imamo, daleko veći broj došao u kontakt s virusom, čak oko 50 puta više ljudi. U svemu tome je dobro što smrtnost nije velika, obzirom da na tisuću oboljelih umire jedna osoba, što je na razini sezonske gripe. No, nije dobro što još nema cjepiva. Naime, virus je ušao u populaciju, no još smo daleko od prokuženosti. Po tom je pitanju najdalje otišla Švedska koja je pustila da se velik broj populacije izloži virusu. No, to je njihova odluka, Hrvatska je odabrala put po obrascu razumnog ljudskog stajališta u nepredvidivoj situaciji. Smatram da je ispravno bilo da se u početku ne testiraju ljudi po ulicama, jer bi tim podatkom samo širili paniku. Po meni se sada moraju raditi testovi na antitijela, jer su ti podaci sada važni - dodao je predsjednik Milanović. Kazao je kako se sam nije testirao jer nije bilo indikacija za to.

Kazao je i da su odluke inspektorata o zatvaranju nekih restorana ovih dana bile loše i potpuno krive.

- To mi izgleda kao da je netko bio na dugom godišnjem, vratio se i sada je htio dokazati da neki sustav funkcionira, što nije dobro. Nije to bio izoliran slučaj, zatvaranje je zadesilo 20-ak restorana i to treba ispraviti što prije - smatra Milanović.

Pozitivnim smatra i zahtjev Osječko - baranjske županije za otvaranjem određenih trgovina.

- U razumnom roku, gledajući druge, moramo se vratiti normalnom životu. Naravno svjesni svih činjenica, a to je da virus nije u tolikoj mjeri smrtonosan, da nismo prokuženi kao narod, ali i da još nema cjepiva. Istina je i da s lijepim vremenom ljudi sve češće borave vani, što je dobra stvar, pa možda i apel policiji da ne privode baš sve ljude s ceste - dodao je predsjednik.

Komentirao je i sastanak sa stručnjacima oko načina obnove Zagreba nakon potresa. Kazao je da podržava model obnove po uzorku na Dubrovnik, iako svjestan da nije ista veličina grada u pitanju, kao niti ista razina kulturnog dobra, ali da se država može organizirati i usmjeriti obnovu u tom smjeru u suradnji sa stručnjacima.

- Taj posao treba voditi Država, dakle Vlada se mora organizirati, okupiti multidisciplinarnu ekipu. Svjestan sam, a i iskustvo mi to govori, da će u izbornoj godini to ići jako sporo, obzirom da su izbori vjerojatno na jesen, ali do kraja godine se mora imati jasan plan obnove Zagreba - dodao je Zoran Milanović.

Tom prilikom Igor Miljak, predsjednik Uprave PPK karlovačke mesne industrije kazao je kako oni u mesnoj industriji iinače poštuju sve mjere zaštite, pa im se nije bilo teško prilagoditi situaciji. Kazao je i kako neće biti otpuštanja među 560 zaposlenika tvrtke.

- Zato nismo niti puno mijenjali u proizvodnom programu jer većinu mjera zaštite od virusa i bakterija i inače poštujemo u proizvodnom procesu. U ožujku i početku travnju nemamo pad proizvodnje, tek zadnjih desetak dana vidimo pad prometa. Dakle, najveći pad očekujemo u turističkoj sezoni, posebno ukoliko se dogodi da će turistička sezona pasti na 50 ili 40 posto, tu ćemo imati znatan pad. Naime, gubici zbog toga što ne rade hoteli i restorani, pokrila je činjenica da ljudi onda jedu više doma, pa je prodaja bila dobra - kazao je I. Miljak. Dodao je da za sada, intervencijom države oko otvaranja koridora za prijevoz robe, nisu imali problema za uvozom niti izvozom.

- Po pitanju sigurnosti, sva je naša hrana usklađena sa svim javno-zdravstvenim i veterinarskim standardima i svi su naši proizvodi iznimne kvalitete. Moram reći i to da nitko od naših djelatnika nije obolio od COVID-19, a nadam se da će tako i ostati. Svi imaju zaštitnu opremu, mjerimo svima temperaturu kod ulaska u tvornicu, dezinficiramo sve, smanjili smo broj ljudi u smjeni po pogonima - dodao je Igor Miljak, predsjednik Uprave PPK karlovačke mesne industrije.