Miču se kipovi redovnika, ali ne zato što jedan sliči Čehoku...

Nije ta priča od početka išla kako treba, kako Bog zapovijeda. Izrađeni su kipovi kapucina s kapucima kakve nosimo kad umiremo. Na glave su svoj trojici stavljene kapuce (kapuljače) i ne vidi se razlika između franjevaca, kapucina i pavlina. To je li lice jednog od kipova sliči Ivanu Čehoku je najmanje sporno - kaže nam gvardijan kapucinskog samostana u Varaždinu fra Mijo Šarčević. On i mons. Anđelko Košćak iz Varaždinske biskupije danas su se, umjesto na otvorenju neki dan postavljenog spomenika "Varaždinski redovnici" na Trgu sv. Ivana Pavla II u Varaždinu, našli na sastanku s gradskim čelnicima.

Oko spomenika redovnicima digla se proteklih dana u javnosti frka jer jedan od triju kipova, onaj prvi, glavni, jako nalikuje bivšem gradonačelniku Ivanu Čehoku. Iz Gradske uprave stiglo je šturo priopćenje u kojem se navodi da su gradonačelnik Neven Bosilj i njegov zamjenik Miroslav Marković održali sastanak s predstavnicima Varaždinske biskupije i autorom skulpture, akademskim kiparom Nikolom Šanjekom

"Predstavnici crkve izrazili su nezadovoljstvo samim načinom prikaza crkvenih redova te je zaključeno da se uvaže primjedbe, a prije svega u konačnu realizaciju uključe i drugi crkveni redovi koji se simbolično prikazuju, a utjecali su na razvoj i život Grada Varaždina. Nedostaci će se nastojati ukloniti o čemu će, kao i o novom terminu postavljenja skulpture, javnost biti obaviještena", piše u priopćenju. O Čehoku, ističe fra Šarčević, nije bilo govora na sastanku.

- Ja sam u nedjelju na večer otišao pogledati spomenik i nisam bio zadovoljan, pa sam javio da neću doći na otvorenje jer ne mogu stati iza nečeg takvog. Uz to što su odjeveni kao kad umiru, kipovi redovnika su izrađeni tako da se ne razaznaje koji je kapucin, koji franjevac, a koji pavlin. Zasmetalo mi je i to što je na prvom redovniku napravljen prorez za ubacivanje kovanica. Za koga je to napravljeno? Nije se konzultiralo s nama. Sve je išlo na ho-ruk - kaže za Večernji list fra Šarčević i dodaje da je sad na Gradu da se dogovori s autorom spomenika oko izmjena.

Bivši gradonačelnik Čehok je izradu spomenika dogovorio u želji da se oda počast redovnicima koji su imali velik značaj za Varaždin, ne samo u duhovnom smislu jer su otvarali škole, bolnice, ljekarne... Na pitanje novinara je li mu doista jedan od kipova nalik, danas je rekao da to treba pitati kipara. Ima, dodao je, židovsko-grčki profil i već ga je puno umjetnika portretiralo.

- Nikad ni jednom umjetniku nisam rekao da mene stavi, niti mi je to palo napamet – rekao je. Kasnije se našalio na Facebooku i napisao da mu "Bosilj plaća face lifting".

- Naravno da skulptura uopće ne prikazuje mene, ali su oni toliko opsesivno opterećeni sa mnom, znajući da nikad neće napraviti ni 10 posto onoga što smo mi u gradu, da su čak naredili uklanjanje i doradu skulptura - naglasio je Čehok.

Do kipara Šanjeka nismo uspjeli doći kako bismo ga upitali je li mu bivši gradonačelnik poslužio kao inspiracija za jedan od triju kipova i kakve izmjene ima u planu nakon uklanjanja spomenika.