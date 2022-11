Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata općine Majur koje se održalo kod spomen-obilježja civilima pogubljenim u Kostrićima.

"Kada je ubijen i stradao branitelj, to je tuga, to je bol. Ovdje se, nažalost, radi o ubijenim civilima, ljudima koji nisu nosili oružje. Ubili su ih njihovi susjedi, ljudi koji su ovdje u ovom kraju teško, ali zajedno, živjeli generacijama“, rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju podsjećajući da ako vojnik iz osvete, odmazde, u navali bijesa ubije civila koji pripada onoj drugoj strani, to je zločin za koji oprosta nema, priopćili su iz Ureda predsjednika.

"U ovom kraju, u Kostrićima, u općini Majur, u Baćinu, ubijeni su civili. Ubijeni su iz čistog mira, pohlepe, iz čiste mržnje. Teško je riječima opisati što se ovdje dogodilo“, dodao je.

Milanović je istaknuo kako su zvjerstva nad civilnim stanovništvom koja su učinjena u Baćinu, Škabrnji ili u Majuru “grozni primjeri zla koje je pojedinac u stanju nanijeti svom bližnjem, a svoj su vrhunac doživjela na prostoru Sisačke-moslavačke županije”.

Govoreći o zločinu u selu Kostrići, u kojemu su ubijeni svi stanovnici, Milanović je upozorio kako su ti zločini u hrvatskoj javnosti malo poznati. “To je nepravedno. To ne možemo promijeniti ogorčenjem nego stalnim i dosadnim ponavljanjem. Zato što je to naša dužnost. Od potrage za krivcima ne treba odustati, neka strahuju, neka se osjećaju nesigurno gdje god bili“, poručio je predsjednik.

"Hrvatske zapovjednike iz vremena Oluje, slavnih i dosta čistih vojnih pobjeda, traže sudovi susjedne države za navodne zločine koji su se dogodili na području treće države, a to je Bosna i Hercegovina. Hrvatska takve pretenzije nema. Mi tražimo samo one ubojice koji su to radili ovdje, na našem prostoru, u Hrvatskoj, kraj Siska", zaključio je predsjednik Milanović.

Tijekom Domovinskog rata na području općine Majur, iz naselja Majur, Kostrići, Stubalj i Graboštani, ubijene su 54 nevine žrtve, od kojih su velika većina bili civili. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata s prostora općine Majur obilježava se 15. studenoga jer je toga dana ubijeno dvadeset osoba. Osim kod spomenika Golubica u Kostrićima, predsjednik Milanović odao je počast žrtvama i polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod spomen-obilježja žrtvama Domovinskog rata općine Majur te kod spomen-obilježja žrtvama Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata u selu Stubalj.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.