Izdano upozorenje za cijelu državu: Nakon južine stiže snijeg, treba paziti na poledicu

Prvi dan prosinca obilježilo je uglavnom suho vrijeme uz sunčana razdoblja, a sutra će biti pretežno oblačno povremeno s kišom, na Jadranu i s grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prema večeri se na zapadu unutrašnjosti očekuju susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskoj Hrvatskoj.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo i jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura. U unutrašnjosti će jutarnja temperatura uglavnom biti od 4 do 10, a najviša dnevna između 10 na sjeveru i gorju i 20 °C na istoku, prema večeri u osjetnom padu. Na Jadranu temperatura uglavnom od 15 do 20 °C.

DHMZ je za subotu izdao upozorenja za područje cijele Hrvatske. Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog vjetra za Dalmaciju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

Uz to, izdan je niz žutih upozorenja. U gospićkoj regiji upozorenja su izdana zbog vjetra, kiše te snijega i poledice. U riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj zbog vjetra i grmljavinskog nevremena. U osječkoj i kninskoj zbog vjetra. U zagrebačkoj zbog vjetra te snijega i poledice te u karlovačkoj zbog snijega i poledice.

"Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", navodi se vezano uz snijeg i poledicu.

VIDEO Snijeg u Dugopolju