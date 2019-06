Meteoalarm izdao upozorenje: U unutrašnjosti opet pljuskovi s grmljavinom

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za unutrašnjost Hrvatske zbog grmljavinskih nevremena koja nas očekuju popodne.

Pljuskovi s grmljavinom prijete cijeloj Hrvatskoj osim području uz obalu, a očekivati se mogu u popodnevnim satima.

Prema prognozi HRT-a, na istoku Hrvatske bit će dosta oblaka, ponegdje i uz malo kiše. Zatim će, uz dnevno zagrijavanje, lokalno biti jačeg razvoja oblaka uz pljusak i grmljavinu, a vjerojatniji će biti u dijelu Posavine. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka će od jutarnjih 18 do 20, danju porasti na oko 27.

Foto: DHMZ/Screenshot

Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj gdje će također dan započeti uz dosta oblaka iz kojih ponegdje može biti i kiše. No, danju će biti sunčanih razdoblja s kojima će rasti vjerojatnost za popodnevne nestabilnosti, lokalno i izraženije.

Mjestimične kiše i popodnevnih pljuskova bit će i u gorju te u unutrašnjosti Istre, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku koja će se s razvojem oblaka spustiti iz unutrašnjosti ponegdje i do mora.

Vrijeme će i sutra biti promjenjivo uz moguće grmljavinske pljuskove. Ujutro će lokalno biti magle, osobito uz rijeke. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a najviša dnevna od 25 do 30 °C, uz obalu i poneki stupanj viša, stoji u prognozi DHMZ-a.

Za sutra je zbog grmljavinskog nevremena žuto upozorenje izdano samo za osječku regiju.

Tuča u Gospiću padala je prije dva dana: