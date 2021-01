Merkel šokirala Nijemce: Trebaju nam stroge mjere još osam do 10 tjedana!

Njemačka kancelarka Angela Merkel se zalaže za dodatnih osam do deset tjedana strogog zatvaranja kako bi se spriječilo brzo širenje mutirajućeg koronavirusa, javlja dnevnik Bild u utorak.

„Ako nam ne pođe za rukom zaustaviti ovaj britanski soj virusa, onda ćemo do Uskrsa imati deseterostruku incidenciju od one koju imamo sada. Potrebno nam je još osam do deset tjedana strogih mjera“, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel na sastanku sa zastupnicima svoje Kršćansko-demokratske unije (CDU) u utorak, a kako citira dnevnik Bild.

Sadašnje mjere zatvaranja su na snazi do kraja siječnja, ali već iz više saveznih pokrajina dolaze naznake da bi stroge mjere mogle biti produljene i u veljači.

Od jučer su na snazi dodatne mjere ograničavanja kontakata po kojima je dozvoljen susret članova jednog domaćinstva s najviše jednom osobom iz nekog drugog domaćinstva.

U većini saveznih pokrajina je na snagu stupila i mjera ograničenog kretanja od 15 km radijusa za gradove i okruge sa sedmodnevnom incidencijom višom od 200.

Od prije su na snazi mjere zabrane rada ugostiteljskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i cjelokupne maloprodaje s izuzetkom trgovina za svakodnevne potrebe i ljekarni.

