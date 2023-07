Medved: Od danas više od 63 tisuće hrvatskih branitelja i pripadnika HVO-a imaju veće mirovine

Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije svečano je obilježen u subotu u Svetom Ivanu Zelini, a ministar branitelja Tomo Medved istaknuo je da je tijekom Domovinskog rata više od 400 hrvatskih branitelja iz te županije položilo živote za slobodu koju danas imamo.

Kod Središnjeg križa i spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu na gradskom groblju u Sv. Ivanu Zelini odana je počast, a sveta misa služena je u Župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja. Središnja svečanost održana je u Sportsko-rekreacijskom centru, na kojoj su uz okupljene branitelje i njihove obitelji i prijatelje, sudjelovali i izaslanik premijera, potpredsjednik Vlade ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, te saborski zastupnik Ante Deur, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora.

"Više od 400 hrvatskih branitelja s područja Zagrebačke županije položilo je svoje živote za slobodu koju danas imamo. I zato je važno okupljati naše hrabre hrvatske branitelje. Važno je pozivati njihove obitelji, obitelji naših poginulih, da u zajedništvu otmemo od zaborava te godine, to vrijeme naše novije povijesti", rekao je Medved, i sam sudionik Domovinskog rata. Podsjetio je na vrijednosti koje su vodile hrvatske branitelje u Domovinskom ratu do pobjede, a to je, istaknuo je, "domoljublje i zajedništvo svih hrvatskih sinova, domovinske i iseljene Hrvatske".

Medved: Vlada sustavno ispravlja i nepravde nanesene braniteljima

„Naša Vlada pokazala je svojim odnosom prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata da je za nas to sudbonosno, najteže razdoblje novije hrvatske povijesti temelj naše državnosti“, rekao je ministar Medved. Podsjetio je na najvažnija rezultate u tom pogledu u proteklih sedam godina mandatima ove Vlade, koji su ostvareni u partnerstvu s udrugama iz Domovinskog rata.

„Sustavno ispravljamo i nepravde nanesene braniteljima te smo 2017. ukinuli kriznu mjeru 10 -postotnog umanjenja dijela braniteljskih mirovina, a nakon više od 12 godina ukidamo i posljednju 'kriznu mjera' iz 2009. godine, koja će se realizirati u dva navrata“, rekao je ministr branitelja. Podsjetio je i da se prvih 5 posto ukida s današnjim danom, čime će više od 63 tisuće hrvatskih branitelja i pripadnika HVO-a imati veće mirovine.

To su samo neki od pokazatelja konkretne potpore braniteljsko-stradalničkoj populaciji, naglasio je Medved. Osvrnuo se i na uspostavu veteranskih centara u Hrvatskoj, najavivši ujedno osnivanje ustanova za trajni smještaj hrvatskih branitelja kojima je potreban i takav oblik pomoći. „Hrvatska je danas sigurna i snažna zemlja, ostvarili smo sve naše strateške ciljeve, a pred nama je unapređivanje gospodarstva i socijalnog standarda naših građana te ravnomjerni razvoj svih naših krajeva“, poručio je Medved. Zaključio je da je briga o hrvatskim braniteljima nezaobilazni i trajni dio tog procesa.

