Medicinska sestra trebala je dobiti 266 kuna povišice

Spremačici u bolnici s 20 godina radnog staža Vlada RH jučer je odbila povećanje plaće od 89 kuna neto. Medicinskoj sestri s istim brojem godina radnog staža odbijeno je 266, a liječniku specijalistu 601 kuna veća plaća. Tako bi u praksi izgledale izmijenjene stavke kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu koje su njihovi sindikati parafirali s resornim ministrom. Međutim, dogovor je to koji Vlada nije prihvatila, a ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić i predstavnici sindikata vratili su se u srijedu na Ksaver i u Ministarstvu zdravstva potpisali ponovno – odgodu.

Ispod ovoga ne idemo

Takav scenarij kao mogućnost najavili smo dan prije kada su, podsjetimo, sindikati nanjušili da se nešto neobično događa unatoč postignutom dogovoru s ministrom Kujundžićem. Naime, kako su nam objasnili, brinulo ih je čekanje Vladine odluke do zadnjeg dana kolektivnog ugovora, 31. srpnja, te se ispostavilo na kraju da im je taj strah bio opravdan.

– Ako Vlada sada ne prihvaća dogovor, što se to može dogoditi da za tri mjeseca prihvati? Tražili smo više i pristali na dogovoreno, ali sada ćemo od ovoga što smo dogovorili krenuti, ispod toga ne idemo. Presedan je da se ne poštuje što je ministar parafirao. To je prijevara Vlade prema 72 tisuće ljudi koji rade u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju – rekao je Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Najavljeni štrajk i dalje je opcija, stoga se pregovori nastavljaju već 20. kolovoza. Usred ljeta i godišnjih odmora, kada je zdravstvo ionako napregnuto, štrajk nije ni moguće organizirati. Na taj datum, kako su najavili sindikati, neće krenuti otpočetka, nego od ovog dogovora koji su već postigli. A prema tom dogovoru, podsjećamo, u prosjeku bi se izmjenama pojedinih stavki kolektivnog ugovora plaća zaposlenih u sustavu zdravstva povećala za četiri posto. Da je odbijanjem prihvaćanja postignutog dogovora Vlada RH izigrala medicinske sestre, poručuju iz njihove komore.

– Od pregovora očekujemo priznanje da su medicinske sestre i tehničari društveno neophodni. To se priznaje i kroz financijsku podršku i kroz financijsko davanje, ali isto tako i kroz bolju organizaciju rada i cjelokupnog sustava – stoji u priopćenju Slave Šepec, predsjednice Hrvatske komore medicinskih sestara, u kojemu se navodi da je odbijanje sporazumnog dogovora neprihvatljivo.

Bez prava na sudjelovanje

Stav je to i drugih uključenih u pregovore, ali i liječnika koji i dalje u njima zbog nereprezentativnosti ne mogu ni sudjelovati. Naime, najavljene zakonske izmjene nikad nisu donesene, stoga liječnici nemaju pravo na sindikalno pregovaranje. Iz Hrvatske liječničke komore (HLK) ponovili su priopćenje da za plaće liječnika treba donijeti poseban zakon kao što je to u sudstvu i osnovnu plaću liječnika specijalista propisati kao plaću županijskog suca. Bit će to tema na kojoj će nadalje inzistirati, najavili su u HLK.

Ministar rada Josip Aladrović, pak, komentirao je prekjučer kako očekuje da se ide u horizontalno povećanje plaća i da će najprije razgovarati s onima kojima istječu kolektivni ugovori, prvenstveno u zdravstvenom sustavu.