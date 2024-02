VIDEO Marku se kamion zabio u kuću, pukom srećom izbjegnuta tragedija: Djevojčica je govorila 'mama, vidi krv'

U srijedu ujutro, oko 6:25, kamion je sletio s ceste i probio u kuću u Mirkovcima u blizini Vinkovaca. U nesreći su ozlijeđeni vozač i djevojčica (14), u čiju se sobu zabio kamion.

Vlasnik kuće opisao je za Večernji list kako je brzom reakcijom spasio djevojčicu iz ruševina. "To je bilo negdje oko 6:30, 6:35. Taman sam se probudio da idem popiti kavu pa sam bio dolje u drugoj kući. Tada sam čuo neke zvukove i mislio sam da je puknuo prozor. Međutim, cijela se kuća zatresla", kazuje nam Marko Mikšić.

"Nije prošla minuta, a dolazi žena i zove me: 'Dolazi gore, srušio se krov na dijete.' Kada sam došao gore, morao sam razvaliti vrata da bih došao do djeteta, da bih je izvukao van. Tada sam vidio da se nije srušio krov, nego da je kamion uletio u kuću", dodaje vlasnik kuće u Mirkovcima, koja je nakon teške nesreće u lošem stanju.

"U kuću je ušlo pola kabine, u sobi je strašno. Soba je totalno uništena. Ovo se mora riješiti, ja to ne mogu ostaviti tako. Kad se makne ovaj kamion, zid će pasti, on je puknuo skroz", govori nam.

Ipak, najbitnije je da u nesreći nema poginulih osoba, iako su ozljede zadobili 14-godišnjakinja i sam vozač kamiona.

"Kada sam ja nju izvukao dolje, bila je u šoku. Samo je rekla: 'Mama, vidi krv.' Nije bila ni svjesna toga što se dogodilo. Krv joj je curila iz glave. U tome trenutku nije osjećala druge ozljede, no kada je Hitna došla, pregledala su je i odvezli. Mene je zvala žena nakon nekih sat i pol i rekla mi je da su joj zašili glavu, a sada sam bio prije pola sata u bolnici i rekli da dijete mora ostati, da ju boli slezena. Od udarca ju boli, a sad je li pala cigla, blok... Ne znam", govori detalje nesreće vlasnik kuće.

Otkrio nam je i da je, pukom srećom, izbjegnuta veća tragedija. Naime, osim djevojčice, Marko i njegova supruga imaju i šestogodišnjeg dječaka. "Mali je bio sa mnom dolje. Još je djevojčica sinoć pitala: 'Mama, može li on spavati sa mnom?'" prepričava nam.

Inače, iz vinkovačke bolnice potvrdili su da 14-godišnjakinja ima lakšu ozljedu na području glave, i to nagnječenje i porezotinu. "Utvrdili smo da djevojčica nema posebnih ozljeda, one su lakše, ali smo je zaprimili u bolnicu. Ona ima ozljedu glavu, gnječno-reznu ranu. Napravili smo ultrazvuk trbuha, a na preporuku liječnice napravit ćemo i kontrolni ultrazvuk zbog slezene koja može biti opasna. Ostat će do jutro na odjelu", rekao je Tomislav Abramović, liječnik traumatolog, za RTL.

U bolnici su pregledali i vozača kamiona, napravili su mu CT, on ima frakturu nosne kosti, odnosno slomljen mu je nos. "On nije želio ostati u bolnici, pa će to i potpisati", pojasnio je Abramović.

