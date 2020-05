Markotić: Vrlo mali postotak ljudi umrlo je samo od COVID-19

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić danas je presici Nacionalnog stožera govorila o tome zbog čega dolazi do češće smrti kod pacijenata s kroničnim bolestima.

"Kao i za sve infektivne bolesti ima više elemenata zbog čega nastupi smrt. Mi nažalost kada se ta situacija dogodi i kada moramo jedan dio dokumentacije ispuniti od čega je nastupila smrt i koje su još dijagnoze koje su mogle doprinijeti toj smrti onda uvijek moramo stručno odlučiti o čemu se radi.

Ono što ste mogli vidjeti je da je vrlo mali postotak, i ne samo kod nas, ljudi umrlo samo od Covid-19, dakle od infekcije koronavirusom. To su od početka bili vrlo teški oblici bolesti. Tijek je bio brz i najčešće su to ljudi za koje se ne zna da postoje neke druge bolesti i za njih se može reći da su sto posto umrli samo od COVID-19. Jedan veliki broj ljudi je bio s kroničnim bolestima i to se vidjelo kroz ovu infekciju, a i brojne druge infekcije su sigurno lošijeg ishoda kada se radi o kroničnim bolesnicima.

Kod tih bolesnika je uvijek kompleks težine bolesti ishode bolesti, kompleks događanja na koju utječu i sama infekcija ali i kronične bolesti. Nije lako kod tih bolesnika odlučiti koji doprinos su te kronične bolesti imale pogotovo ako netko i nije isto ima jednu, ili 4,5 kroničnih bolesti i koliko su dugo one trajale i koliko je inače kompletno stanje bolesnika. Dakle sve to može utjecati. I treći element je kod svih bolesnika koji se hospitaliziraju. Vi znate u današnje vrijeme da je jedan od glavnih istraživačkih stručnih problema bolničke infekcije, otpornost na mikroorganizama na antibiotike.

Te osobe s kroničnim bolestima su često po bolničkim ustanovama, ako između ostalog završe na intenzivnoj, pa tako završe s teškim oblikom infekcije, u ovom slučaju s COVIDOM i kroničnim bolestima i ako dobiju bolničku infekciju što je bilo slučajeva kod nas i kod drugih onda je to još jedna treća situacija koja otežava situaciju. Tako da je jedan broj tih bolesnika bi se moglo reći ustvari direktno umro od sepse, imao je COVID i brojne kronične bolesti. Dakle sama smrt je nastupila zbog sepse i septičnog šoka ali sve ovo je doprinijelo je da ta bolest bude teška, da se ta osoba iz sepse i septičkog šoka ne može izvući. Kategorizacija bolesnika je različita", kazala je Alemka Markotić.