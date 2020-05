Savjetnik ministrice objasnio je li obavezan povratak u škole u ponedjeljak

Roditelji u Hrvatskoj su i dalje zbunjeni oko povratka djece od 1.do 4. razreda u školu u ponedjeljak. Savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja dr. sc. Marko Košiček objasnio je je li obvezan povratak u škole.

"Svi mogu poslati djecu u školu. Svi mogu doći i sve će biti spremno. Postoji razlozi zašto učenik ne može biti u školi, poput zdravstvenog stanja, to je objektivno, ako je nekom stradao dom u potresu, opravdani je razlog lokalno žarište kao na Braču, sve je to objektivno. Neki osnivač primjerice nije osigurao javni prijevoz za učenike.

Postoji i subjektivan razlog, a to je ako se roditelj ne osjeća se dovoljno sigurno poslati dijete u školu. Da nije ovakva situacija da nije korona situacija to bi bilo neopravdano, no sada se uvažavaju i ovi razlozi. Ako majka zbog straha neće slati dijete u školu to će biti opravdano.", kazao je savjetnik ministrice Divjak za N1 .

Nastava na daljinu

"Ako je netko iz subjektivnog ili objektivnog razloga doma može pratiti nastavu na daljinu. Ako je dijete bolesno može izostati s nastave na daljinu", kazao je.

"Očekuje se od učitelja razredne nastave da budu u školi. Za njih je dolazak obvezan", dodao je. "Objektivni razlozi vrijede za nastavnike, ali subjektivni ne vrijede za nastavnike", napomenuo je.

"To je paralelan proces koji nije vezan za povratak učenika u škole. Obrada novog gradiva se bliži kraju, a datum kada će to završit ćemo objaviti naknadno kada se dogovorimo. Početkom lipnja ćemo završiti s gradivom", dodao je.