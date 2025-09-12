Marko Jukić osuđen na rad za opće dobro i u proračun uplatio 272.000 eura

Marko Jukić, drugi je optuženik iz afere Software koji je odlučio priznati krivnju i nagoditi se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Na temelju tog sporazuma, na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Kako ga se teretilo i da je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 272.000 eura koje su bile isplaćene njegovoj tvrtki, čime je za taj iznos oštetio državni proračun i proračun EU, taj mu je novac oduzet. Prije no što je formalno sklopio nagodbu s EPPO-om, tih 272.000 eura je uplatio u proračun. No iz EPPO-a napominju, baš kao i u slučaju Gabrijele Žalac, koja je krivnju priznala te se s EPPO-om nagodila u svibnju, da uplata tih 272.000 eura u državni proračun, ne isključuje pravo vjerovnika da u posebnom postupku od Jukića potražuje naknadu ostale štete po principu solidarne odgovornosti.

Kako je Gabrijela Žalac, bivša ministrica i miljenica Andreja Plenkovića prije sklapanja svoje nagodbe s EPPO-om, po kojoj je osuđena na dvije godine zatvora, u proračun uplatila 200.000 eura, to znači da je s ove dvije nagodbe u aferi Software u proračun već uplaćeno 472.000 eura. Što se pak tiče preostalih dvoje optuženika: Mladena Šimunca i Tomislava Petrica, bivšeg ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU), postupak se u odnosu na njih nastavlja. Nova sjednica optužnog vijeća zakazana je za početak listopada, a tada bi se trebalo znati hoće li optužnica biti potvrđena ili će se možda i netko od njih dvojice odlučiti za priznanje krivnje i nagodbu s EPPO-om. Priznanje krivnje znači da optuženik prije sklapanja nagodbe priznaje sve za što ga se optužnicom tereti i na način na koji ga tužiteljstvo tereti.

EPPO je Gabrijelu Žalac, Šimunca, Petrica, Jukića te tvrtke Ampelos i Micro projekt tereti za zloporabe položaja i ovlasti i trgovanje utjecajem prilikom nabavke programa PLUR i SPUR tijekom 2017. i 2018. Tim aktivnostima je, tvrdi EPPO, proračun EU oštećen za najmanje milijun eura, a proračun RH za najmanje 300.000 eura. Prema optužnici, EPPO je Gabrijelu Žalac teretio da je kao ministrica regionalnog razvoja pokrenula postupak javne nabave za informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem. No odmah u startu namjeravala je natječaje prilagoditi Šimuncu, odnosno njegovim tvrtkama. On je bio njezin dugogodišnji prijatelj i poznanik, a Gabrijelu Žalac se teretilo da je poduzela više radnji kako bi njegovim tvrtkama osigurala povlašteni položaj.

Jedna od tih radnji bila je i da je neosnovano povećala procijenjenu vrijednost nabave informacijskog sustava, a teretilo ju se i da je odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva te da je pozvala Šimunca da prijavi svoje tvrtke. Nadalje, dok je bila ministrica, Gabrijela Žalac je bila i predsjednica Upravnog vijeća SAFU-a, što znači da se na njezin prijedlog imenovao ili razrješavao ravnatelj SAFU-a. Autoritet koji je imala kao ministrica potom je iskoristila da naloži Petricu što da radi. Prema optužnici, naložila mu je da SAFU prilikom kontrole javne nabave, ne dovede u pitanje ni dokumentaciju ni način na koji su izabrane Šimunčeve tvrtke, iako je bilo jasno da se takvim postupanjem krši zakon.

EPPO je Gabrijelu Žalac teretio i da je toliko htjela da Šimunac dobije poslove pa mu je pomagala i nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila postupak javne nabave zbog kršenja zakona o javnoj nabavi. Na koncu, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave Ministarstvo je sklopilo kupoprodajni ugovor za nabavu informacijskog sustava s tvrtkama Šimunca i Jukića. Odlukom Gabrijele Žalac određena je, kaže EPPO, nerealna visoka cijena od 1,73 milijuna eura. Ministarstvo je taj novac uplatilo na račun Jukićeve tvrtke, a nakon toga dio novca prebačen je na njegov i Šimunčev račun te na račune s njima povezanih tvrtki, dok je dio podignut u gotovini. Jukić se teretio za nepripadnu imovinsku korist od 272.000 eura.