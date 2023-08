Marija (89) je prvi put je otišla na more: 'Nismo je mogli natjerati van iz vode'

Marija Poljak (89) iz Svete Marije do sada nikada nije imala prilike otići na more. Ove godine su je na odlazak na more nagovorile unuka i kćeri Slavica i Nada. One su išle s njom na more, a vozio ih je Nadin suprug Zlatko. Bile su osam dana na otoku Viru.

Marija je cijeli život je radila, brinula se za djecu, unučad i praunučad, izrađivala košare, radila na polju... "Dok sam bila mlada, nisam imala mogućnosti otići na more. Bila su to drukčija vremena. Ljudi su puno radili i bavili se poljoprivredom, nije bilo ni auta i nije se išlo na more… Kasnije sam ostala udovica i nisam ni razmišljala o odlasku na more", rekla je Marija, piše Medjimurski.hr.

"Marija je dva tjedna prije odlaska na more bila toliko uzbuđena da nije mogla ni spavati. Brinula se kako će to biti, malo ju je hvatala i panika, premišljala se bi li ili ne bi išla. No, kad je došla na more, bilo joj je prelijepo! Nismo je mogli natjerati van iz vode", rekla je njena kćer Slavica.

Preporučila bih i drugim starijim ženama, ako su u mogućnosti, da odu na more i uživaju! – dodala je Marija. Put joj je bio malo naporan, ali sunce i more su je oduševili i pozitivno djelovali na nju."Drukčija je to klima, taj zrak, ljekovita voda… Krasne plaže! Ne može se to usporediti s toplicama. Rado bih išla ponovno tamo i žao mi je što se prije nisam odvažila na takvu pustolovinu", rekla je.

