'Marici je glava bila naslonjena na kauč, krigla je pala i razbila se, a krv se pomiješala s vodom'

Glava joj je bila naslonjena na kauč. Nogom je gurnula stol na peć. Uvijek je držala kriglu s vodom na stolu, a ta je krigla pala i razbila se. Krv se pomiješala s vodom - opisala je Kata K. što je vidjela kada je 24. studenog lani ušla u kuću svoje susjede Marije Minković (77) u III Strugama u Zagrebu.

Svjedočila je na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja Damiru Minkoviću (36), optuženom za dva teška ubojstva iz koristoljublja. Tereti ga se da je zaklao svoju strinu Mariju i njenog posinka Sinišu Minkovića. Da su ubijeni otkriveno je nakon što je Kata K. poslala sina susjedi. Zanimalo ju je, je li susjeda dobila račun za vodu, jer ga obitelj Kate K. nije dobila.

- Pokucao sam pa otvorio vrata jer nije bilo zaključano. Počeo sam ih dozivati, a onda sam vidio Mariju na podu u kuhinji kako leži. Od straha nisam znao što bih. Istrčao sam po mamu i rekao: “Dođi, pomozi, Marica je pala!”. Ni ja ni ona u prvi tren nismo pomislili da je ubijena. Zajedno s drugim susjedima tražili smo Sinišu u podrumu i oko kuće. Mislili smo da se uplašio i sakrio ili da je on nešto učinio. Tek kasnije su nam policajci rekli da je i on zaklan u sobi - ispričao je sin Kate K.

On i njegova majka su ranije tog jutra u dvorištu Minkovićevih vidjeli nekoga za koga su mislili da je Siniša Minković. Prema optužnici, Marija i Siniša Minković ubijeni su između 23 sata i 6.30 pa je sud pokušavao što preciznije utvrditi kad su točno susjedi vidjeli tu osobu.

- Ustao sam u 7.15. Išao sam iz svoje sobe u kuću i pogledao prema kući Minkovića. Spazio sam nekoga u zelenoj komandosici s kapuljačom na glavi kako ide u smjeru poljskog WC-a. Nisam vidio odakle je izašao niti je li ušao u WC. Pomislio sam da je Siniša jer je on imao takvu komandosicu i koristio je taj WC. Nisam mogao vidjeti lice jer ta osoba nije pogledala prema meni. Ne mogu sa sigurnošću reći ni je li bila riječ o muškarcu. Bilo mi je čudno zašto je Siniša budan tako rano. Obično se budio kasnije jer je u 9.30 pio svoju terapiju - svjedočio je Željko K.

On i njegova majka u svojim iskazima kazali su kako to nije mogao biti Damir Minković.

- On je krupnije i jače konstitucije - pojasnili su.

Kazali su i da se vrata na kući Marije Minković nisu mogla zaključati iz vana jer je kvaka na vratima visjela godinama. No, vrata su imala zasun kojima su se mogla zaključati iznutra. Oboje su večer prije pronalaska tijela, vidjeli Damira Minkovića kako oko 20 sati dolazi s posla. Kata K. ga je vidjela i kako odlazi, a potom se vraća oko 23 sata i gasi svjetlo u kući.

- Marica je od jeseni znala govoriti: “Ne bum doživjela proljeće”, no mislila sam to zbog bolesti jer je bila teški šećeraš. Nije mi nikad pričala da je u sukobu s Damirom niti da joj on prijeti. Ona je legalizirala cijelu kuću dok je Damir bio u zatvoru, ali on i dalje ima svoj dio. Nije se upisala na sve - ispričala je Kata K.

Kada je završila sa svjedočenjem, okrenula se optuženom Minkoviću, kojem je inače krsna kuma.

- Damire oprosti mi, ja sam morala reći... - rekla mu je prije no što je izašla iz sudnice.

Svjedočio je i stolar, koji je 24. studenog ujutro zvao Minkovića da ga pita ide li s njima postaviti kuhinju.

- Vidio sam njegov auto parkiran ispred kuće, inače ga ne bih ni zvao. Rekao je da je na putu za Srbiju. Istog dana nazvao me oko 18 sati preko Vibera. Pitao je što se događa. Zvučao je mirno, normalno, kao i sad. Imam i snimku, želite vidjeti? Snimam sve razgovore - kazao je svjedok.