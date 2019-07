Osumnjičeni za ubojstvo mladića uhićen u bolnici. Tražio liječničku pomoć

Vinkovačka policija uhitila je u nedjelju navečer na području Vinkovaca muškarca osumnjičenog za ubojstvo 24-godišnjaka iz Otoka. Potraga za njim trajala je tri dana.

Podsjetimo, Tomislav Šer iz Otoka ubijen je hicem iz vatrenog oružja u petak pola sata nakon ponoći u restoranu hotela Kunjevci, smještenom uz cestu koja spaja Vinkovce i Županju. Dan nakon ubojstva nagađalo se da je riječ o samom vlasniku hotela Kunjevci, 63-godišnjem N. G., za kojim je navodno raspisana interna policijska potraga. Iz policije nisu željeli službeno potvrditi da je osoba koja je uhićena u nedjelju kasno navečer upravo N. G.

- Osumnjičeni muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela ubojstva u hotelu kod Vinkovaca uhićen je u vinkovačkoj bolnici, gdje je oko ponoći došao zatražiti liječničku pomoć zbog zdravstvenih poteškoća. U tijeku je kriminalističko istraživanje – rekao je Domagoj Džigumović, glasnogovornik PU Vukovarsko srijemske.

U kratkom policijskom priopćenju podsjeća se kako je u petak oko 00.30 sati došlo do narušavanja javnog reda i mira uz upotrebu vatrenoga oružja.

Službeno još uvijek nije poznat motiv koji je prethodio svađi koja je prerasla u tučnjavu i završila ubojstvom. No, prema neslužbenim informacijama, sve je počelo kada su u restoran došla tri mladića iz Otoka, među kojima je bio i Šer. Navodno je tada došlo do verbalnog sukoba između njih i konobarice u ugostiteljskom objektu. Ubrzo je došlo i do fizičkog razračunavanja između trojice gostiju i zaposlenika objekta, koji su u pomoć pozvali i gazdu N. G. koji se ubrzo i pojavio i posvađao s mladićima. Vlasnik ugostiteljskog objekta tada je navodno izvadio pištolj i pucao te potom pobjegao.

