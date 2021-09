Majka čula tračeve o sinu pa napala njegovu bivšu (15): 'Zbog toga je prestao ići u školu...'

Veze između tinejdžera najčešće ne potraju dugo, ali ih se čovjek prisjeća s nekom toplinom. To nije slučaj s bivšim mladim parom iz Bjelovara, koji će tu vezu pamtiti i po prijetnjama i sudskom procesu koji je uslijedio nakon što je majka 17-godišnjaka prijetila 15-godišnjoj učenici, bivšoj djevojci svojega sina.

Prema nepravomoćnoj presudi, Sonja (40) proglašena je krivom i osuđena jer je ozbiljno prijetila malodobnoj učenici (15) zbog neriješenih ljubavnih odnosa koje je imala s njezinim sinom (17), piše Danica.hr.

Ona je u veljači 2017. godine oko 13 sati u Bjelovaru, na nogostupu kod kafića, najprije fizički nasrnula na učenicu, a nakon što su učiteljice i ravnateljica škole spriječile daljnji napad, rekla je da na tome neće stati, već će je srediti.

Majka tinejdžera kazala je da je učenica skoro dvije godine bila u vezi s njezinim sinom te su stalno bili kod njih doma. Prema tvrdnjama majke učenica je navodno pričala uokolo da ju je njezin sin silovao i da je bila trudna. Kazala je i to da je željela s njom normalno razgovarati, međutim učenica ju je odgurnula na cestu.

- Mog sina to je sve pogodilo i prestao je ići u školu, a tog dana bila sam u školi kako bih potražila savjet što učiniti. No, nisam prijetila učenici i nisam je napadala, htjela sam samo razgovarati - branila se Sonja.

Malodobna učenica pak ispričala je kako je tog dana išla sa sata tjelesnog iz sportske dvorane te je naletjela na majku svojeg bivšeg dečka.

- Vikala je nešto vezano za sina pa me povukla za ruku. Iz kafića ubrzo su istrčale učiteljice moje škole i ravnateljica koje su nekako smirile situaciju. Ona je rekla da je čula da ja pričam da me je njezin sin silovao, pa me zbog toga tog dana napala. Rekla je da će me srediti, koliko se sjećam. U ljubavnoj vezi sa sinom bila sam pet mjeseci, a kako je on bio bezobrazan i bez razloga se derao na mene, tu sam vezu prekinula što on nije htio prihvatiti, pa je i nakon toga nazivao mene i moje roditelje, prijetio mi - ispričala je učenica na suđenju.

Učiteljice su na ročištu također potvrdile kako su se Sonja i učenica tog dana naguravale i svađale te ih je ravnateljica škole koja se tamo zatekla rastavljala i sprječavala da se dalje svađaju.

Sonja je proglašena krivom i nepravomoćno osuđena na četiri mjeseca uvjetnog zatvora, no može se žaliti na presudu.