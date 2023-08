Večernji list d.o.o. raspisuje nagradni natječaj 'Mali zeleni natječaj' (dalje u tekstu: Natječaj) za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, petog do osmog razreda osnovne škole te učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR NATJEČAJA

Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6h/1, 10010 Zagreb, OIB: 92276133102, koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA:

Natječaj se raspisuje u svrhu skretanja pozornosti učenika na važnost ekologije i očuvanja okoliša. Natječaj traje od 1. rujna 2023. do 1. prosinca 2023. godine. Prijava i predaja radova moguća je u navedenom razdoblju.

ČLANAK 3. INFORMACIJE O PROJEKTU

Informacije o projektu su dostupne na službenoj web stranici projekta rezolucijazemlja.hr i portalu vecernji.hr.

ČLANAK 4. FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

· 3x prijevoz i ulaznice za Nacionali park Krka za cijeli razred pobjednika kategorije (nagradu je moguće iskoristiti između 10. prosinca 2023 i 31. svibnja 2024. godine)

· 3x pretplata na Večernji list Premium i Večernji list e-novine za cijeli razred pobjednika kategorije

· 30x ekskluzivnih fotografija prirode iz arhive foto i video agencije Pixsell za razred pobjednika kategorije

· 3x sadnice stabla po izboru Večernjeg lista za dvorište škole

Svaki pobjednik kategorije (razred) dobiva jedan plaćeni prijevoz autobusom do NP Krka, plaćene ulaznice za NP Krka, 10 ekskluzivnih fotografija foto i video agencije Pixsell te pretplatu na Premium Večernjeg lista i e-izdanje Večernjeg lista za cijeli razred.

ČLANAK 5. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju imaju svi učenici osnovnih škola i srednjih škola s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su se prijavili na nagradni natječaj.

Prijavom na sudjelovanje prihvaćaju se pravila ovog natječaja.

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebna je pisana privola roditelja/skrbnika malodobnog djeteta za objavu osobnog imena, fotografije i audio i videozapisa u medijima.

ČLANAK 6: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sve osnovne i srednje škole koje se žele prijaviti za sudjelovanje u nagradnom natječaju moraju to učiniti u periodu od 1. rujna 2023. do 1. prosinca 2023. godine putem Wufoo obrasca na službenoj stranici projekta rezoluzcijazemlja.hr. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili krši pravila nagradnog natječaja ili ako procijeni da postoji visoka mogućnost manipulacije glasovima ili svojim postupcima narušava ugled i šteti interesima organizatora. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem pravila sudjelovanja u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja uvjeta propisanih ovim pravilima. Također Organizator može za potrebe ovog projekta na svojim platformama objaviti prijavljeni sadržaj.

ČLANAK 7: SADRŽAJ NAGRADNOG NATJEČAJA

Sve osnovne i srednje škole prijavljuju se za sudjelovanje u nagradnom natječaju u periodu od 1. rujna do 31. prosinca putem Wufoo obrasca na službenoj stranici projekta rezolucijazemlja.hr. Wufoo obrazac sačinjava: ime i adresa škole, ime mentora, ime učenika, kontakt mail i broj škole te potpisane privole za sudjelovanje učenika u projektu. Privola se preuzima putem linka.

Škole se prijavljuju s pojedincima, bez ograničenja broja učenika koji mogu predstavljati jednu školu. Nakon prijave potrebno je poslati rješenje kreativnog zadatka. Nakon prijave potrebno je poslati rješenje kreativnog zadatka u obliku videa 'veličine' do 200MB i u trajanju do 2 minute do 1. prosinca 2023.

U razdoblju od 1.rujna 2023. godine do 1.prosinca 2023. godine kreativna rješenja učitavaju se putem službenog Dropboxa natječaja putem linka. Video je potrebno nazvati – 'Tema kategorije, ime škole', oznaka razreda (npr. Liga zelenih superjunaka, OŠ Josip Račić, 3.b).

Kreativno rješenje potrebno je nazvati – 'Tema kategorije, ime škole', oznaka razreda Najkreativniji radovi bit će objavljeni na službenoj lokaciji projekta rezolucijazemlja.hr i portalu vecernji.hr Natječaj je podijeljen u tri kategorije:

· od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

· od petog do osmog razreda osnovne škole

· srednje škole

Svaka kategorija ima drugačiji kreativni zadatak te će svaka kategorija imati jednog pobjednika.

Teme kreativnih zadataka:

· ''Liga zelenih superjunaka'' - od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Spašavanje svijeta – temeljna uloga svakog superjunaka, no tko će spasiti zemlju? Sada je pravo vrijeme da budete kreativni jer ''mašta može svašta''. Potrebno je osmisliti superheroje, nešto kao ''Liga pravde zelenih heroja'' koji će spasiti naš planet od klimatskih promjena. Cilj natječaja je smisliti superheroje i kratku priču (slogan, pjesmicu, kratki strip) o tome kako će riješiti goruće probleme klimatskih promjena.

Kakve bi supermoći vaš heroj imao?

Koje su posljedice klimatskih promjena u vašem okruženju?

Možemo li se mi kao podjedinici i sami preuzeti neke od odlika superheroja?

Hoće li korištenje tehnologija pomoći ili spriječiti ciljeve vaših superheroja?

I upamtite, svi heroji ne nose plašt!

· ''Moja zelena škola'' - od petog do osmog razreda osnovne škole

Jesi li se ikada zapitao/la kako bi tvoja škola izgledala da je u skladu s prirodom. Kako tvoj razred ili škola mogu biti više 'zeleni'? Zamisli kako bi izgledala zelena oaza koja koristi obnovljive izvore energije, na svoj jedinstven način brine o otpadu i reciklaži. Tvoja škola može biti ''najzelenija'' škola u zemlji jer mašta ne poznaje granice. Pošaljite nam kratku priču (slogan, pjesmicu, kratki strip).

· ''Zeleni gradovi'' - srednje škole

Urbanizacija i klimatske promjene postaju veliki izazovi za gradove, a upravo su europske metropole poput Berlina, Beča i Amsterdama postavile nove ekološke standarde. Kako zelene gradove i rješenja vide učenici?

Prikažite svoja ''zelena rješenja'' za gradove ilustracijom, kolažem ili stripom. Potrebno je smisliti zelena rješenja poput parkova, zgrada, javnog prijevoza koji bi doprinijeli zelenijem životu jer smo upravo mi jedan od malih kotačića u tom velikom mehanizmu promjene.

Upamtite, važna je kreativnost, kvaliteta i ideja!

ČLANAK 8: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Pobjednici će biti objavljeni na web lokaciji projekta rezolucijazemlja.hr i na portalu vecernji.hr. Natječaj će imati tri pobjednika, jedan za svaku kategoriju – od prvog do četvrtog razreda osnove škole, od petog do osmog razreda osnovne škole i za srednju školu.

ČLANAK 9: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni telefonski i/ili mailom o dobitku nagrade . Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Preuzimanje nagrade se odvija prema dogovoru s dobitnicima nagrade (autobus dolazi na dogovorenu lokaciju).

ČLANAK 10: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima od Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svog uratka na zadanu temu jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenesena u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih pravila autori/svi sudionici ovog natječaja osnivaju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove, i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije te da ih koriste za izradu kreativnog sadržaja tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na on-line kanalima. Autori pobjedničkih uradaka prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene

u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe Večernjeg lista. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati zbog takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim radovima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

ČLANAK 11. STRUČNI ŽIRI

Pristigle radove ocjenjivat će stručni žiri od minimalno 6 članova koji će se sastojati od predstavnika Večernjeg lista, Pixsella i partnera projekta Rezolucija Zemlja.

U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija izmijenjeni sastav bit će objavljen na rezolucijazemlja.hr.

ČLANAK 12: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

ČLANAK 13: PUBLICITET

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebna je pisana privola roditelja/skrbnika malodobnog djeteta za objavu osobnog imena, fotografije i audio i videozapisa u medijima.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 14: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno pobjednika u svim kategorijama bit će objavljena na web lokaciji rezolucijazemlja.hr i portalu vecernji.hr

ČLANAK 15: MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Proglašenje rezultata natječaja bit će medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika natječaja i njihovih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što roditelji/zakonski zastupnici sudionika Natječaja prihvaćaju prijavom rada na natječaj.

ČLANAK 16: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 17: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 18: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se može opozvati u slučaju nastupa okolnosti za koje ne odgovara Organizator Večernji list d.o.o.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA:

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju koji se održava od , zakonski zastupnik sudionika daje izričitu privolu i slobodnom voljom ustupa podatke iz Wufoo obrasca (naziv i adresa osnovne škole, ime i prezime učenika, ime i prezime mentora učenika, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona mentora, potpisane privole za sudjelovanje učenika u nagradnom natječaju potpisane od roditelja/skrbnika djeteta), trgovačkom društvu Večernji list d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka koji će navedene podatke obrađivati u svrhu provođenja natječaja i odabira dobitnika natječaja.

Također, daje izričitu privolu i pristaje na obradu navedenih osobnih podataka u vidu objave na internetskim stranicama i u novinama društva Večernji list d.o.o. u niže navedenu svrhu.

Navedene će podatke trgovačko društvo Večernji list d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o nagradnom natječaju 'Mali zeleni natječaj', o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Večernji list d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka obavit će se tijekom perioda od tri godine od dana zaprimanja vaših podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg vašeg osobnog podatka molimo vas da o promjenama obavijestite Večernji list d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na: info@vecernji.net kako bismo ispravili ili ažurirali vaše osobne podatke. Ovim putem vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično na način da se obavijesti Večernji list d.o.o. u pisanom obliku na adresu: Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na: info@vecernji.net. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na pristup i potvrdu od Večernjeg lista d.o.o. u vezi s osobnim podacima pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj OVDJE. https://www.vecernji.hr/politikaprivatnosti/