Majka odbila svjedočiti, kći pristala: Mama i baka dogovorile su zamjenu škrinje

Svjedočenjem policajca Manuela Vugrinca iz Palovca danas je na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno suđenje Smiljani Srnec (45), optuženoj da je u ljeto 2000. godine ubila sestru Jasminu Dominić. Na sud su u 11.40 sati stigli Smiljanina majka Katarina Dominić, Smiljanina kći Katarina Dominić-Srnec i njezin zaručnik David Balent. U 12 sati prvi put se svi zajedno našli u sudnici.

Prva je na svjedočenje, kao žrtva, nakon što joj je ubijena kći, pozvana majka Katarina koja je odbila svjedočiti, na što kao članica obitelji optužene Smiljane ima pravo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No zato je kći odlučila da će svjedočiti. Ona i David otvorili su škrinju koja se nalazila ispod stubišta, a otvorili su je, kako je rekla, jer su se baka i majka telefonom dogovorile da se uređaj zamijeni. U ponedjeljak je zamrzivač trebala preuzeti trgovina i dati im bon za novi uređaj. Nitko u obitelji, rekla je Katarina, nije sprečavao odvoz škrinje. Majka Smiljana im je čak i pomagala. Počeli su škrinju prazniti u petak. Katarina je uzela nož i odrezala dio gume na poklopcu. Uzeli su neke vrećice sa smrznutim povrćem, no kako je bilo puno leda, ostavili su da se zamrzivač odmrzava do idućeg dana. Idući dan, u subotu, Katarina je otišla u kupaonicu po kantu u koju će staviti preostalo povrće, a David je ponovno otvorio škrinju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Došao je po mene u kupaonicu i rekao da se u škrinji vide ženske noge i spolovilo. Rekla sam odmah to mami koja se nije osjećala dobro. Nazvala sam očuha i ujnu Nadu Sabol i pitala mogu li k njoj dovesti sestre – rekla je Katarina.

Zamrzivač se tu nalazio otkad zna za sebe, nije se koristio, ne zna zašto. Nije nikad pitala, a nije se zamarala ni visinom računa za struju. Ne zna kako je tijelo završilo u zamrzivaču. Baka Katarina je u to vrijeme bila u Njemačkoj. Nikad baku nije pitala za tetu Jasminu.

– Nije se previše razgovaralo o njoj – rekla je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S djedom Martinom nikad nije pričala o teti. Prisjetila se kako su se jednom mama, teta Jasmina i djed Martin svađali i da je Jasmina gurnula Martina.

– Djed je bio između njih i išao je prema teti, a ona ga je odgurnula prema vratima od kuhinje. Pao je kroz staklo na vrata i staklo se razbilo. Mama me je odvela u sobu. Drugi dan to se počistilo – rekla je.

Za mamu Smiljanu rekla je da je dobra, brižna majka. Katarina je odgovorila i na pitanje kakva ima sjećanja na tetu iz djetinjstva.

– Sjećam se da smo se igrale i da mi je stavila dar u cipelice, Mislim da sam imala četiri godine. Spavala sam, čula sam šuškanje, vidjela sam je, ali sam namjerno zatvorila oči i, kad sam otvorila, vidjela sam tetu – ispričala je.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Prisjetila se i kako je jednom došla policija i odvela djeda Martina, no ne sjeća se razloga. Kakav je bio djed kao osoba, upitao ju je Smiljanin odvjetnik.

– Prema meni je bio dobar. Ali znam da je znao popiti – rekla je.

David Balent, Katarinin izvanbračni suprug, morao je po sili zakona svjedočiti jer nije vjenčan s Katarinom. Tek kad su pomaknuli škrinju, rekao je, vidio je da je priključena na struju, što prije nije znao. Kupljene su nove pločice, pa su odlučili pomaknuti škrinju da ih postave ispod nje.

– Smiljana nam je pomagala koliko je mogla, jer je imala problema s kralježnicom – rekao je. Kad su on i Katarina podigli zamrzivač, Smiljana je ispod stavila daščice. Tijekom svjedočenja, David je zatražio kratku stanku da se pribere. Kad je otvorio vreće, ugledao je dijelove tijela i ostao u šoku.

Foto: Ivica Beti

– Nisam znao čije je to tijelo – kazao je. I on je rekao da su Smiljana i majka Katarina telefonom dogovorile da se zamrzivač odveze. Ni on nije primijetio da su računi veći i da bi zamrzivač bio razlog tome.

Svjedočio je i medicinski tehničar koji je 16. veljače s kolegama intervenirao u Palovcu. Pružili su pomoć Smiljaninu ujaku Franji kojem je pozlilo kad je doznao da su našli mrtvu Jasminu.

– Pronašli su nećakinju nakon 19 godina – rekao je utučeni ujak medicinskoj ekipi. Nakon toga ekipa Hitne medicinske pomoći otišla je u kuću u Novoj ulici 29. Policajac im je pokazao zamrzivač.

– Vidjeli smo smrznute natkoljenice i potkoljenice ženske osobe djelomično omotane u crne vreće. Potom smo otišli do Smiljane koja je sjedila za stolom, bila je vidno potresena, imala je zatvorene oči i tresla se. Ponuđena joj je terapija, ali je, mislim, rekla da je već nešto uzela za smirenje – rekao je tehničar.

Kod Smiljane je, dodao je, vjerojatno bila riječ o reakciji na stres. Nitko drugi od ukućana nije se tog dana požalio da mu je loše.