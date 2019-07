Mahune 40 kuna, peršin 50, češnjak 70... Pa to stvarno nije normalno!

Obilne kiše i neuobičajeno niske temperature, a potom žega, suša i pohlepa prodavača, naročito u priobalju, lansirale su cijene povrća u nebo. Za kilogram rajčica na nekim tržnicama treba izdvojiti i 20 kuna, za papriku 25, krastavce, kelj i crveni luk 15, dok se mahunama cijena u Zagrebu, Rijeci i Rovinju penje i na 40 kuna. Peršin i češnjak još su skuplja priča. Kilogram peršina u Splitu košta i 50 kuna, a češnjaka na području Istre i 70, koliko je i kilogram dobre janjetine.

Domaće (ni)je domaće

– To je bezobrazluk! Cijene na nekim tržnicama i trostruko su više nego u trgovačkim lancima, a na kvaliteti se ništa ne primijeti. Otkako su s tržnica nestale fiskalne kase prema kojima smo barem znali na kojim je štandovima roba OPG-a – rekla bih kako je svoj porijeklo zelena tržnica, a ne bi me začudilo ni da neki robu kupe u trgovačkom lancu pa preprodaju kao vlastitu – ogorčena je čitateljica B. R. (podaci u redakciji).

Prema tvrdnjama proizvođača, sezona rajčica doista je podbacila, u Dalmaciji se puno plodova osušilo i prije nego što je cvijet do kraja otpao, lišće žuti, hvataju je i bolesti, dok u Istri, zahvaljujući navodnjavanju, uglavnom očekuju dobru berbu industrijske. No zbog vremenskih neprilika koje su usporile dozrijevanje ranijih sorata, berba, koja je već trebala početi, kasni oko dva tjedna. S obzirom na to da će tada sav urod naglo prispjeti, Podravkini kooperanti strahuju i od manjka berača. Mahunama se, kako doznajemo, cvijet osuši prije nego što se i zametne plod, no Marijo Puškarić, proizvođač iz Kaniške Ive, ne vjeruje da su toliko podbacile da ih se mora tržiti za više od 25 kuna. Slično je i s češnjakom kojemu su se zbog previše kiše ovojnice raspucale pa se glavice uglavnom raspadaju.

– No više od 50 kuna za kilogram svaka je cijena češnjaka nekorektna – kaže Puškarić po kojemu ni luk, kojega će urod biti izniman, ne bi smio biti skuplji od 10 kuna. No u Zagrebu se prodaje i za 15.

– Trgovci luk od nas otkupljuju za 3,50 do 4 kn/kg, tako da bih rekao da je svaka maloprodajna cijena iznad 10 kuna nekorektna. K tome, rekao bih da je povrće koje se prodaje ovih dana u trgovačkim lancima i bolje i sigurnije jer se nas daleko više kontrolira nego manje proizvođače orijentirane na tržnice. Pitanje je poštuju li svi oni karencu po pitanju pesticida, dok veći proizvođači koji posluju s trgovačkim lancima na takvo što ne smiju ni pomisliti, kamoli varati. Bilo bi im to prvi i zadnji put – tvrdi Puškarić ističući kako s nekim malo boljim urodima, a nekim lošijim, dobar proizvođač ove zahtjevne godine ipak može izvući neku prosječnu zaradu.

Lubenica 5 puta više

Hrvoje Gregurić, predsjednik Zajednice udruga proizvođača povrća, kaže kako i trgovački lanci, a i mali trgovci na tržnicama napuhuju cijene. No sve to diktira zakon ponude i potražnje. Glavicu kristalke trgovci, primjerice, ovih dana otkupljuju za 2,50 kuna, a prodaju za 4,99 te je zaključak kako s nižim PDV-om od 13% potrošači nisu osjetili nikakvo smanjenje cijena. A ni proizvođači. Računali su da će s nižim cijenama u trgovinama zbog smanjenog PDV-a porasti potražnja za njihovom robom za 10 do 20 posto. No na kraju se ništa nije promijenilo.

– Ova je godina loša po svim kriterijima, od cijena do vremenskih neprilika, a pitanje je i što nas još čeka do njezina kraja – kaže Gregurić.

U obilasku tržnica ne mogu se izbjeći ni precijenjene rotkvice za 25 kuna, radič za 30, špinat i rog-paprika za 25, patlidžan za 20... A slično je i s voćem. Dok se kilogram domaćih lubenica u trgovačkim lancima ili pak Novoj Gradišci može kupiti već za 3,50 kuna, u nekim gradovima poput Rovinja košta i 20. Breskve u Koprivnici ili Osijeku stoje 10 kuna, a u Rovinju 40. Višnje su u Rijeci pak 30 kuna.

– Takve cijene nemaju veze sa životom. Najmanje završi u rukama proizvođača. Krajnje je vrijeme da nam Ministarstvo poljoprivrede pomogne da se organiziramo, napravimo distribucijske kanale i sami se povežemo s trgovcima – kaže Branimir Markota, čelnik Hrvatske voćarske zajednice. Sredinom kolovoza dospijevaju prve ovosezonske jabuke, gala i elstar.

– Baš me zanima za koliko će se prodavati iako nema razloga da kilogram u maloprodaji bude više od 6-7 kuna – ističe.