Macron pozvao na suradnju s Kinom i naljutio Ameriku

Osim što ne prestaju borbe na ukrajinskoj bojišnici, ne prestaju ni diplomatski napori svih zainteresiranih snaga u ovom sukobu da ostvare neku geopolitičku korist. Jučer je u Peking sletio Emmanuel Macron, francuski predsjednik koji se sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom u kineskom glavnom gradu nije sreo već tri i pol godine, Volodimir Zelenski stigao je u Varšavu, a Aleksandar Lukašenko u Moskvu nakon što je objavljeno da Rusija u njegovoj zemlji razmješta nuklearno naoružanje. Gotovo paralelno s Macronom u Peking stiže i Ursula von der Leyen nakon što je razgovarala sa Zelenskim, ali i nakon što je uputila nekoliko oštrih poruka Kini. Istodobno je i tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen stigla u posjet Sjedinjenim Državama.

Poruka Bidenu

Osim sa Xijem, Macron će se susresti i s premijerom Li Qiangom te Zhao Lejijem, predsjedavajućim stalnog odbora Kineskog nacionalnog kongresa, odnosno njihova parlamenta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je u Pekingu da se Europa ne smije "odvajati" od Kine na ekonomskom planu.

– Ne smijemo se distancirati, odvojiti od Kine – rekao je Macron pred francuskom zajednicom u toj zemlji dodajući da "treba nastaviti komercijalne odnose s Kinom". Macronova izjava u suprotnosti je s težnjama Sjedinjenih Država koje su pozvale Europsku uniju da im se pridruži u pojačavanju pritiska na Kinu.

Kada pogledamo što je proteklih tjedan dana govorila Ursula von der Leyen pred svoj posjet Kini, stječe se dojam kao da se radi o nekoj vrsti filmskog dobrog i lošeg policajca. Predsjednica Europske komisije, naime, tražila je u svojim istupima zadnjih dana da se zaoštri politika prema Pekingu jer je "Kina postala represivnija kod kuće, a agresivnija u svijetu". I to je izazvalo razočaranje kineskih diplomata koji su Von der Leyen poručili da naprosto ništa ne razumije. Treba pričekati i vidjeti kakve će poruke u Pekingu poslati Ursula von der Leyen.

– Nije vrijeme za objavu poslovnih dogovora ili velikih novih ulaganja. To bi u biti bilo glasanje o povjerenju kineskom gospodarstvu i slanje poruke da se Francuska ne slaže s pristupom SAD-a – rekao je Noah Barkin, analitičar iz američke Rhodium Group.

Najtopliji jučerašnji susret bio je, dakako, onaj Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka. Lukašenko je najavio i predstavljanje mirovne inicijative Putinu što je interesantno jer je nedavno bio u Kini. Održao je Lukašenko i zanimljiv govor pred bjeloruskom javnosti. Rekao je da primirje mora biti takvo da ne nudi mogućnosti bilo kojoj od strana da ga koristi za pregrupiranje. Ali je rekao i da, "dok Zapad još jednom pokušava iskoristiti pauzu kao zavaravanje kako bi ojačao svoje pozicije, Rusija mora koristiti punu snagu svojeg vojno-industrijskog kompleksa i vojsku kako bi spriječila eskalaciju sukoba".

Višeznačan posjet

Što se posjeta Zelenskog Poljskoj tiče, on je višeznačan. Unaprijed mu je iz predsjedničkog ureda poručeno da ne treba više od Poljske tražiti pomoć jer je ona već učinila dovoljno. Dodatni problem za Poljsku je i ostavka ministra poljoprivrede Henryka Kowalczyka koji više ne može trpjeti prosvjede poljskih seljaka zbog uvoza ukrajinskog žita koje se zbog odluke EU uvozi bez carina. I to će trajati do lipnja sljedeće godine. Ukrajinsko-poljski odnosi dosegli su očito vrhunac prešavši i preko povijesnih trzavica zbog Stepana Bandere i njegovih postrojbi koje su u Drugom svjetskom ratu ubile na tisuće Poljaka pa je njegov status povijesne figure kod mnogih Ukrajinaca za Poljsku problem, pogotovo nakon što se ispod njegove slike u listopadu slikao i sam Valerij Zalužni, glavni zapovjednik ukrajinske vojske. Da je mir, vjerojatno bi ti odnosi izgledali nešto drugačije.

