Luksuzni polarni kruzer izgrađen u Hrvatskoj: Ima devet restorana, dva helikoptera, podmornicu...

Luksuzni polarni kruzer Scenic Eclipse II, koji je izgrađen za naručitelja MKM Yachts, članicu australske grupacije Scenic, završen je u Brodogradilištu 3. maju tri mjeseca prije roka, a u četvrtak je održana i prigodna svečanost uoči njegova isplovljavanja na prvu plovidbu. Scenic Eclipse II isplovit će u popodnevnim satima, a riječ je o brodu vrijednom gotovo 170 milijuna eura, čija je izgradnja počela u svibnju 2021. godine, a u more je porinut u lipnju 2022. godine.

Zajedno su ga gradili tvrtka MKM Yachts, podružnica australske grupacije Scenic u Hrvatskoj, i 3. maj kao podugovaratelj, koji je gradio trup broda. To je najnoviji brod u floti Scenic grupe, posve je izgrađen u Hrvatskoj, a u 3. maju je bio prva novogradnja nakon krizne četiri godine.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je svima koji su radili na izgradnji broda Scenic Eclipse II te istaknuo da ponovno svjedočimo uspjehu i brendiranju hrvatske brodogradnje, doprinosu hrvatskoj proizvodnji i izvozu.

Uspostavljeno je povjerenje s vlasnikom Scenic grupe, kao i povjerenje Vlade i 3. maja, a Vlada je jamstvima pratila i ovaj brod, rekao je. Premijer je istaknuo kako je posebno važno da "50 posto inputa u brodu čine hrvatske ruke, proizvodi ili usluge", kao i da je završen prije roka.

I vlasnik Scenic Grupe Glen Moroney zadovoljan je što je brod izgrađen prije roka te je naglasio kako je riječ o izuzetno sofisticiranom brodu na kojemu su radili kvalitetni hrvatski brodograditelji.

Izgradnja brodova linije Scenic je gotova, ali se planira izgradnja nove vrste sofisticiranih brodova, Icon linije, o čemu smo komunicirali s Vladom i nadamo se dogovoru i uspješnoj suradnji, rekao je Moroney.

Premijer Plenković je kazao kako je uvjeren da će, ako sve bude u duhu i partnerstvu kao i do sada, Vlada odlukama o jamstvima pratiti gradnju novoga broda, a vidjet će se koliko će ih biti. Ako bude kao do sada, to može biti i suradnja za puno godina unaprijed, istaknuo je.

Brod Scenic Eclipse II je dugačak 168 metara, širok 21,5 metara, u skladu s ekološkim zahtjevima, ojačan za plovidbu svim morima. Može primiti 228 putnika u 114 kabina, imat će oko 200 članova posade, a bit će kategoriziran sa šest zvjezdica.

Ima devet restorana, dva helikoptera i podmornicu, a izgrađen je prema modelu izvornog luksuznog polarnog kruzera Scenic Eclipse, koji je 2019. godine izgrađen u pulskom Uljaniku.

VIDEO Psi Falco, Harley i drugi traže novi dom, MORH ih prodaje: 'Nisu sposobni za daljnju obuku'