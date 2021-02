Lucky Luke prvi put dobio tamnoputog pomoćnika i heroja

Mnogi od nas rođeni tamo 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća odrastali su uz Lucky Lukea, odnosno Taličnog Toma, kako je franko-belgijski strip koji nosi ime svojeg junaka prevođen u bivšoj državi, odnosno što je ime koje mu je dao poznati srpski pisac Duško Radović. Strip koji je tih godina potpisivao dvojac Morris – Goscinny bio je već tada jedan od najpopularnijih stripova u Europi, a priče mršavog kauboja, koji je na revolveru brz kao munja, koje bi uvijek završavale kadrom u kojem on lagano odlazi u sumrak na svojem konju Jollyju Jumperu uz obavezno pjevušenje stihova: “Usamljeni kauboj sam ja…”

Robovi iz Louisiane

Uz Jollyja, tu je i blesasti pas Rantanplan, a od njega još bedastiji Luckyjevi protivnici braća Dalton: Joe, Jack, William i Averell koji su obično prikazivani s kuglom oko noge. A pojavljuju se u stripu i legende Divljeg zapada poput Calamity Jane, Billy the Kida ili Jesseja Jamesa.

Međutim, jedna stvar je u stripu stalno nedostajala – ni u jednoj epizodi nije bilo adekvatno zastupljene rasne komponente, odnosno obojeni likovi bili su uvijek sporedni pa i žestoko stereotipizirani. Zapravo, ozbiljniju su ulogu tamnoputi likovi imali u samo jednom od 80 strip-albuma, onom pod originalnim naslovom “Going up the Missisippi”. I to je sada ispravljeno, jer prvi put u povijesti strip dobiva pravog tamnoputog lika lišenog predrasuda, oblikovanog jednakopravno samom kauboju. Zaslužan za to je Julien Berjeaut, crtač koji Lucky Lukea oblikuje zadnjih nekoliko godina, a koji je uočio ovaj prilično ozbiljan nedostatak, pogotovo kada je riječ o duhu vremena u kojem se nalazimo.

– Nikada o tome nisam razmišljao, a onda sam se i sam počeo pitati. Da bih onda osjetio određenu zaprepaštenost, rekao je za The New York Times Berjeaut. Rezultat tog njegova promišljanja novi je album objavljen na francuskom krajem prošle godine, a nedavno preveden na engleski.

Foto: Pixabay

Zove se “A Cowboy in High Cotton”, a priča priču o Luckyju i nedavno oslobođenim robovima na plantaži u Louisiani gdje se ponovo stvara lik kauboja heroja, a tamnoputi se likovi oblikuju bez stereotipa i bilo kakve primjese rasizma.

Popularni strip u ovom je albumu štoviše dobio i tamnoputog heroja. No, koliko god sve ovo bilo logično i pozitivno, nije i prošlo sasvim glatko. Naime, Francuska je, vjerojatno je to većini već poznato, u vrlo osjetljivom trenutku gdje se naširoko debatira o njezinu kolonijalnom nasljeđu, odnosno odnosu prema drugim vjerama i rasama. Ta dekolonizacija popularnog stripovanog junaka kod nekih je izazvala i bijes.

Desničarski magazin L’Incorrect optužio je izdavača za “prostituiranje usamljenog kauboja zbog opsesije sadašnjim vremenima” te za “preokretanje jednog od glavnih likova franko-belgijskog stripa i naše mašte iz djetinjstva” u “figuru prenaglašeno progresivnih doktrina kao što je to kod Netflixovih serija”.

Tretiranje rase u stripovima

Drugi desničarski magazin, Valeurs actuelles, prigovara kako su “bijeli likovi u albumu groteskno ružni”, a izgledaju kao da pate od “nemoguće gluposti i zločestoće”.

No, unatoč takvim “kritikama”, novi je strip-album o junaku bržem od svoje sjene dobio dobre ocjene kod publike te je najtiražniji strip-album prošle godine s prodanom nakladom od pola milijuna primjeraka.

Jasno je i kako su ih neki ugledni tamnoputi Francuzi proglasili važnim kulturnim trenutkom koji upućuje na to da se Francuska pomiče u pravom smjeru, iako polako, sporo. Poteglo je to, također, opće pitanje tretiranja rase u stripovima koji su oblikovali umove i shvaćanja mladih Francuza i Belgijanaca.