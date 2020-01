Lučić je Šintića tukao pištoljem po glavi, ali on mu je oteo oružje i slomio kosti na licu

Prije nego što napišeš bilo što drugo svakako želim da napomeneš kako je Leon, unatoč svemu ovome što se posljednjih dana o njemu može pročitati u medijima, ponajprije moj prijatelj, i kao takvom želim mu da se što prije oporavi i izađe iz bolnice, pa da se nakon toga nađemo, popijemo kavu i porazgovaramo kao što smo to do sada. Iako u posljednje vrijeme to nije bilo prečesto, ali redovito smo to činili sve ove godine otkako se znamo – riječi su kojima nam je Ivan Primorac, koji je uz Leona Lučića bio glavna zvijezda domaće igrane serije “Krim tim 2”, koja se na RTL-u prikazivala prije desetak godina, odmah dao do znanja kako se svog prijatelja, o kojem proteklih dana stalno izvještavaju novinske crne kronike, ne planira odreći.

Nisu slušali policiju

Ime Leona Lučića (48) početkom ovog tjedna pojavilo se u sklopu zamršene priče o pokušaju iznude 100 tisuća eura od zaprešićkog poduzetnika Marija D. (48) u koju su, osim njih dvojice, prema do sada dostupnim informacijama, upetljani i MMA borac Marko Šintić (38) te pripadnik Specijalne policije Andrija Vrhovac.

Foto: Screenshot RTL

Novi detalji o krvavoj tučnjavi koja se u petak 10. siječnja petnaestak minuta prije podneva dogodila na nadvožnjaku autoceste A1 kod Draganića, kao i o događajima koji su tom obračunu prethodili, u medijima se pojavljuju svakodnevno, a što je od svih tih informacija točno, a koje su od njih tek puka nagađanja, zasad je teško procijeniti.

Cijelu tu priču u kojoj je, opet, prema nekim navodima, došlo i do većih policijskih propusta, pokušat će raspetljati i specijalni istražiteljski tim koji je osnovao glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Ono što je zasad sigurno jest to da se cijeli slučaj zakotrljao 7. siječnja kada je Mario D. u policijskoj postaji Zaprešić prijavio pokušaj iznude.

Rekao je kako su ga neki ljudi koji su se predstavili kao policajci nazvali na mobitel i prijetili mu da će ga uvaliti u probleme jer imaju dokaze da je poslovao s osobama koje su u Hrvatskoj utajile porez. Kako to ne bi učinili, od njega su tražili 100 tisuća eura, a iako im je on načelno pristao dati novac, istovremeno je o svemu obavijestio i policiju, nakon čega je, u dogovoru s policijom, nastavio telefonski dogovarati primopredaju.

– Danas ćeš u 11 sati biti na naplatnim kućicama Karlovac – Rijeka; u 11 ću te nazvati i reći kamo ćeš ići i kuda.

– Dobro, znači na naplati Lučko?

– Da, tamo stani sa strane. Čekaj 11, ja te zovem i dalje ću ti reći sve. Samo mi moraš reći kojim autom dolaziš. I moraš biti sam. Ako netko ide s tobom, neka ne izlazi iz auta.

– Dobro. OK. Ali nemoj me voditi ni po kakvim šumama jer neću stajati ni u kakve šume, razumiješ.

– Auto na auto i nemaš brige. Bio bih i ja veliki kreten.

– Može, vrijedi – čuje se u jednom od snimljenih razgovora između iznuđivača i žrtve koji je još početkom tjedna objavio RTL.

Prema tvrdnjama policije, problemi su nastali jer Mario D. i njegov prijatelj, bivši MMA borac Marko Šintić, nisu slušali njihove upute, nego su se u akciju upustili na svoju ruku. Naime, policija je iznuđivačima pripremala klopku te su poduzetniku htjeli dati novac koji bi prethodno označili, a kada bi ga on dao iznuđivačima, mogli bi ih na licu mjesta uhititi te kazneno prijaviti jer bi protiv njih imali neoborive dokaze.

Umjesto takvog relativno jednostavnog kraja cijele priče, cijela se akcija pretvorila u fijasko kada su njih dvojica, unatoč upozorenjima da to ne čine, došla na nadvožnjak kod Draganića, gdje je uslijedila filmska tučnjava. S jedne strane našli su se Leon Lučić, koji je dugo godina trenirao jiu-jitsu i slične vještine, te specijalac Andrija Vrhovac, a obojica su u rukama držali pištolje.

S druge su strane bili bivši MMA borac Marko Šintić, kojeg njegovi poznanici opisuju kao “mrcinu jaku poput bika s kojim se nitko nije usudio potući jedan na jedan”, i Marin D., koji isto ima višegodišnje iskustvo u treniranju borilačkih sportova. Nakon kraće prepirke Lučić je Šintića pištoljem počeo tući po glavi i ramenima slomivši mu ključnu kost, no korpulentni MMA borac nije se dao te je šakama uzvratio Lučiću srušivši ga na pod te mu izbivši pištolj iz ruke.

Vidjevši da će Lučić izvući deblji kraj, njegov se kolega dao u bijeg, a pritom je pokupio i svoj i Lučićev pištolj. Kad je ovaj dao petama vjetra, Marin D. i Šintić ubrzo su svladali Lučića, koji je u okršaju zadobio višestruke prijelome kostiju lica, zbog čega su ga liječnici na nekoliko dana morali staviti u induciranu komu.

U trenutku pisanja ovog teksta teško ozlijeđeni Leon Lučić i dalje se nalazio u KB-u Dubrava, gdje je bio podvrgnut operativnom zahvatu, a moguće je da će morati proći još jednu operaciju. Iako se još uvijek ne nalazi u statusu osumnjičenika, njegovu sobu čuva policija, a nakon što bude boljeg zdravstvenog stanja, nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje, baš kao što je to učinjeno i nad bivšim pripadnikom specijalne policije Andrijom Vrhovac, koji je službeno uhićen u petak prijepodne.

Tijekom razgovora sa svojim kolegama izjavio je kako vjeruje da ga prijavljuje bivša supruga te da je svoje tvrdnje spreman potkrijepiti ispitivanjem na poligrafu. Na kraju je do tog ispitivanja i došlo, a na njega ga je, prema neslužbenim informacijama, vodio upravo njegov zapovjednik. Inače, bivša supruga koju Andrija Vrhovac spominje jest Maja Paola Sestrić (32), koja je prije jedanaest godina bila finalistica 4. sezone Big Brothera, a koja je osim po svom angažmanu u tom reality showu postala poznata i zbog, kako su mediji tada pisali, izuzetno teške životne priče.

Naime, Maja Paola od svojih je sestara i braće bila razdvojena dok je imala tek godinu i pol dana nakon što je centar za socijalnu skrb oduzeo djecu njezinim biološkim roditeljima, nakon čega ju je posvojila obitelj iz Duge Rese. Djevojka je detalje o svojoj obitelj doznala nakon što je izašla iz BB-a kada je prvi put saznala gdje je zapravo rođena, a novinari su joj tada pomogli i u pronalaženju braće i sestara. Pravu horor priču prošao je i njezin brat Rasim Ćufurović, koji je 18 mjeseci proveo kao rob kod jedne obitelji iz Draganića koja ga je maltretirala, tukla i ponižavala, slomili su mu rebra, izbili mu zube i čekićem polomili nokte. Lice mu je bilo deformirano od batina, baš kao što je to danas i lice Leona Lučića.

– Ne znam što se s njim dogodilo niti želim komentirati sve ovo sada što se piše po medijima, previše je tu nelogičnosti i neprovjerenih informacijama. U ono doba kada sam ga ja upoznao, a to je bilo 2007. godine, na početku snimanja “Krim tima”, to je bio čovjek koji bi stvarno svakome, ali svakome pomogao. Potvrdit će vam to bilo tko sa seta, sa snimanja, bio je izuzetno pozitivan, komunikativan, nikada nije radio probleme ili gunđao kada bi neke scene trebao ponavljati – kazuje njegov kolega Ivan Primorac.

Izbačen iz policije

Lučić, inače rođeni Riječanin, veći dio djetinjstva proveo je u Sarajevu, gdje je završio i srednju školu, a u Zagreb se vratio kada je počeo Domovinski rat. Nekoliko mjeseci proveo je u vojsci, nakon čega se prebacio u policiju, gdje je, uglavnom u odjelu za narkotike, radio sve do sredine 2000-ih kada je suspendiran jer je s dvojicom kolega, kako to piše u presudi zagrebačkog Općinskog kaznenog suda, u postaji PP Trešnjevka, električnim kabelom, pendrekom, rukama i nogama izudarao dvojicu privedenih osumnjičenika.

Nakon toga radio je svakakve poslove, ali uglavnom je zaštitario po zagrebačkim noćnim klubovima, sve dok 2007. nije prošao na audiciji za kriminalističku seriju “Krim Tim 2: Pravda na zadatku”, u kojoj se proslavio. Na internetu i danas ima vjernu bazu fanova koja se nakon posljednjih događaja, otkako se njegovo ime opet aktualiziralo, rapidno povećava.