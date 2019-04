'Ljudski kapital koji dajemo razvijenim zemljama EU vrijedi više od ičega'

Službena kampanja za europske izbore već je počela, a većina stranaka dosad je već predstavila svoje kandidate. Tako je i s Mostom koji u nedjelju u Splitu predstavlja svoj program, a listu za Europski parlament, na iznenađenje mnogih, ipak nosi njihov čelnik Božo Petrov koji nam je otkrio Mostov program i očekivanja od izbora.

Ne planirate ići u Bruxelles ako vas izaberu, je li to na neki način prijevara birača?

Želim pokazati da su ovi izbori važni i potaknuti ljude da na njih izađu. To mogu napraviti samo kao kandidat na listi, a ne kao promatrač sa strane. Na ovim izborima nasuprot nama stoji “mašinerija” koja u svojim rukama drži sve poluge vlasti, koja se neće libiti koristiti te poluge i koja će utući milijune u izbornu promidžbu. To će biti sudar dvaju oprečnih sustava vrijednosti. Njihovog, koji potiče i uhljebništvo, u kojemu je privatni stranački interes ispred javnog interesa i koji tolerira korupciju. Nasuprot tome Most zagovara meritokraciju, bori se za javni interes i opće dobro te razotkriva korupciju. To su naše vrijednosti i ja ću ih promovirati u ovoj kampanji, jer njima je Hrvatska plijen, a nama domovina.

Čime ste se vodili kad ste birali svojih 12 kandidata za Europski parlament?

Most je izabrao ljude kojima je Hrvatska na prvom mjestu, koji su se spremni za nju boriti. Kandidati su pomno probrani tako da odražavaju regionalnu zastupljenost, a lista Mosta je uravnotežen miks ljudi s različitim znanjima i područjima interesa. Na njoj ćete naći poznate mostovce, naše saborske zastupnike, neka nova lica Mosta kao i ljude koji nisu članovi, ali dijele naše vrijednosti. Vodili smo se i prioritetom konkretnih područja i važnih tema koje naši kandidati za Europski parlament zastupaju. Obuhvaćeni su kandidati koji se bave zdravstvom, zaštitom okoliša, europskim fondovima, poljoprivredom, koji će zastupati interese naših lokalnih samouprava i koji promiču pravo građana da direktno odlučuju.

Na zadnje mjesto na listi stavili ste Miru Bulja. Je li on samo mamac za preferencijalne glasove?

To je zamjena teza! Pa zar smo došli do toga da propitujemo časne ljude, branitelje koji su stvorili ovu zemlju i koji je nose na svojim leđima? Miro Bulj je čovjek iz naroda, koji za svoj narod živi i koji iznad svega poštuje volju naroda. I Miro Bulj će ići tamo gdje ga birači pošalju. Ispada da su ozbiljne dužnosti u Bruxellesu rezervirane samo za uštogljene političke elite i nekakve programirane političke klonove. Miro Bulj nepogrešivo osjeća svoje birače i njihove želje i on se cijelu svoju političku karijeru borio za svoje sumještane, za Sinjane, za svoju Cetinsku krajinu, Dalmatinsku zagoru i za Hrvatsku. I on će to činiti bez obzira na to gdje se nalazio. A imam i osjećaj da bi birokratima u Bruxellesu dobro došlo da ih se malo prodrma.

Koliko mandata očekujete?

Idemo u borbu za dva mandata, a pokušat ćemo uvjeriti ljude da je ovaj 26. svibnja, dan izbora za Europarlament bitan. Važno je da građani izađu na izbore. Ovo je prilika da pošalju poruku kakvu Hrvatsku žele.

Ako ih osvojite, kojoj grupaciji ćete se u Bruxellesu priključiti? Hoćete u pučane s HDZ-om?

Prioritet nam je što ćemo u EP-u raditi, a ne s kim ćemo sjediti. Otkad smo postali faktor na nacionalnoj razini, postoje određeni europski kontakti, ali konačnu odluku nismo donijeli. Mi nastupamo iz nacionalne pozicije i ne vodimo se europskim ideološkim okvirom. Pučani su pokazali svoje pravo lice kad je njihov član i predsjednik EP-a nekažnjeno govorio o “talijanskoj Istri i Dalmaciji”. Ta grupacija koja okuplja Tajanija, Aleksandra Vučića i HDZ nije ambijent u kojemu bi se bilo koji mostovac ugodno osjećao. Što se tiče drugih grupacija, o tome će Most odlučiti kada vidimo sastav novog saziva Europarlamenta. Očekujem da će se na ovim izborima promijeniti politička slika EU. Most će se pridružiti grupaciji u kojoj će imati podršku za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa. Uz ogradu da radikalno lijeve i radikalno desne grupacije ne dolaze u obzir jer su destruktivne, a mi u Bruxelles idemo ozbiljno raditi za Hrvatsku.

Kakve ćete politike tamo zastupati?

Fokusirat ćemo se na borbu za ravnopravan položaj Hrvatske kao države članice. Naša država danas ne sjedi za stolom, nego pokraj njega. U cijelom nizu sektora poput poljoprivrede, ribarstva, malog i srednjeg poduzetništva, zapošljavanja, pa i obrazovanja, Hrvatska je zahvaljujući HDZ-u i SDP-u drugorazredna članica. Most se zalaže za to da tamo gdje postoji dodana vrijednost, gdje je EU uspješan, budu uloženi dodatni resursi. Za to da sva ostala područja, u kojima EU samo smeta, budu prepuštena državama članicama. Mi smo za bolju međudržavnu suradnju, ali manje zajedničkih tijela koja kradu nadležnosti od država članica i postavljaju temelj za uspostavu europske federacije. Želimo jaku Europu nacija, a ne europsku naciju.

Kakav program nudite biračima?

Predstavit ćemo program u cijelosti u Splitu u nedjelju 7. travnja. Ono što iz njega svakako vrijedi izdvojiti jest naš zahtjev da se državama pogođenima masovnim iseljavanjem, poput naše Hrvatske, osigura više sredstava iz EU fondova. Ljudski kapital koji dajemo razvijenim članicama vrijedi više od ičega, a bez dodatnih ulaganja Hrvatska će trajno zaostajati. Poanta je kohezijske politike EU smanjiti razlike u razvijenosti, a mi smatramo da je taj cilj nemoguće ostvariti bez dodatnih ulaganja koja bi popravila kvalitetu života, otvorila poslove i smanjila odljev ljudi prema zapadu.

Važan dio našeg programa je i podizanje građana iz energetskog siromaštva. Želimo da, tamo gdje je to moguće, EU svima koji si ne mogu priuštiti energiju ugradi mikrosolare i tako od njih napravi proizvođače koji će u nekoliko sljedećih desetljeća imati besplatnu struju i grijanje. Zamislite koliko bismo naših umirovljenika na taj način pomogli. Tražimo i veće stipendije za naše studente u programu Erasmus+ jer uz postojeće djeca iz obitelji lošijeg imovinskog stanja teško mogu iskoristiti priliku da barem jedan semestar provedu na nekom od prestižnih europskih sveučilišta i steknu znanja koja su važna za njih osobno i našu domovinu.

Ove su godine i predsjednički izbori, jeste li konačno odlučili hoćete li se kandidirati?

O predsjedničkim izborima razmišljat ćemo nakon što prođu izbori za Europski parlament. Tko će biti Mostov kandidat, odlučit će stranka, a ja se, kao i dosad, stavljam na raspolaganje. Sigurno ćemo imati svog kandidata, a tko će to biti, hrvatska javnost saznat će na vrijeme.

