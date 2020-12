Ljubomorna bivša supruga naručila da ga premlate jer mu je bolje išla prodaja borova!?

Ljubav boli, a kad pukne, involvirane tjera na lude stvari, koje ih na kraju mogu odvesti i – iza rešetaka. Tako bi se ukratko mogla opisati priča koja stoji iza policijskog izvješća o tučnjavi u kojoj je proteklog vikenda sudjelovalo više osoba, a izbila je zbog prodaje borova. Kako je priopćila zagrebačka policija, jedna skupina prodavača borova napala je Željka P. i teško ga ozlijedila. Povod je, navodi policija, to što je njemu bolje išla prodaja borova!?

A to je, kako se neslužbeno doznaje, očito zasmetalo Merimi P. (32) koja je sa Željkom P. bila u braku. Dok su bili u braku zajedno su prodavali borove, a kada im se raspao brak, raspao im se i zajednički posao. Odnosno svatko je otišao na svoju stranu. U toj raspodjeli poslova Željko P. se očito bolje snašao, pa je njegova ljubomorna bivša supruga našla nekoliko osoba voljnih da ga pretuku.

Do sukoba je došlo 18. prosinca u 20.40 na križanju Martićeve i Heinzlove, kada su Željku P. prišli jedna žena (44) i trojica mladića u dobi 21 i 22 godine. Žena ga je počela udarati rukama po licu, a u priču se umiješao 29-godišnjak koji je pokušao pomoći Željku P. No tada dolazi do općeg kravala u koji se uključuju i ostali osumnjičenici, pa jedan od 21-godišnjaka starijeg muškarca udara šakom u glavu. On bez svijesti pada na tlo gdje ga dvojica 21-godišnjaka nastavaju udarati rukama i nogama po glavi.

Za to vrijeme 29-godišnjak i dalje trojicu mladića pokušava spriječiti u napadu na Željka P. pa pobješnjeli mladići i njega počinju tući rukama i nogama po glavi, a 22-godišnjak na njega i Željka P. baca željezni stalak za borove!?

Policija je slučaj okarakterizirala kao sudjelovanje u tučnjavi, nanošenje teške ozljede, jer su Željku P. slomljena rebra te pokušaj nanošenja teške ozljede. Merima P. je zbog opasnosti od ponavljanja djela završila u istražnom zatvoru, dok je četvero drugih sudionika tučnjave koje dovedeno pred suca istrage dobilo mjere opreza.