Linearni akceleratori se kvare, neki su stariji od 15 godina: 'Za njih više nema rezervnih dijelova'

"Linearni akcelerator na Rebru svaki je tjedan nekoliko dana izvan funkcije zbog kvara. Prošli tjedan bio je u funkciji u ponedjeljak i utorak, pa se pokvario, servis je bio tek u petak. Ovaj je tjedan bio u funkciji u ponedjeljak i utorak, danas je u kvaru i ne zna se hoće li serviser doći popodne i kad će linearni akcelerator ponovno biti u funkciji. Pacijenti bi trebali biti na zračenju pet dana za redom", požalila se čitateljica Marija Maras.

Podsjetila je istovremeno na izjave iz Ministarstva zdravstva iz lipnja prošle godine: "Do kraja ove godine planiramo raspisivanje javnog natječaja, no postupci javne nabave imaju svoje specifičnost te su nepredvidivi. Budu li u granicama dosadašnje prakse, prve akceleratore pacijenti će koristiti već sljedeće godine, dok je nabava svih 23 uređaja u planu 2024.", kazali su lani u lipnju u Ministarstvu zdravstva. Međutim, ove godine Hrvatska sigurno neće dobiti ni jedan novi linearni akcelerator. Prvi bi eventualno bi mogao stići tek sljedeće godine. Krajnji je rok kraj 2025. godine.

U KBC Zagreb imaju ukupno pet linearnih akceleratora. Najnovijeg su dobili prošle godine, među sobom ga nazivaju "teretni konj" jer je najnoviji, ne kvari se i najviše je u upotrebi. Drugi je u Petrovoj otprije cca tri godine. Slaba karika su tri preostala, stariji su od petnaestak godina, kako koji, i oni se stalno kvare.

- Za njih više nema rezervnih dijelova, serviser ih pokrpa nekim repariranim dijelovima, ali to ne bude dugog vijeka. Pokušavamo ih koristiti što manje, ali to je jednostavno nemoguće jer bi se tako liste čekanja produžile - objašnjava prof. Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb.

Pacijentu je, dakako, šokantno kad dođe u bolnicu pa mu kažu da ne može obaviti svoju terapiju zračenjem jer se uređaj pokvario. Liječnici shvaćaju da to može biti psihološki loše po pacijenta, da mu predstavlja šok i uznemiruje, međutim tvrde da takav prekid od nekoliko dana neće utjecati na liječenje.

- Razumijem da je pacijentu to teško prihvatljivo, ali u većini slučajeva taj prekid ne utječe na konačni ishod liječenja, tim više jer je riječ o nekoliko dana. U ciklusu zračenja i inače uvijek bude pauza po dva dana. obično je to subotom i nedjeljom iako znamo zračiti i vikendima - govori prof. Pleština. Dodaje kako je kod svakog pacijenta različita situacija odnosno ovisi o tome kolika mu je doza zračenja prethodno isporučena pa ako je to 90%, zračenje se nakon prekida i neće nastaviti.

Iako je medicinsko osoblje prvo na udaru uplašenih i ljutih pacijenata u ovakvim situacijama, oni su tu nemoćni. Stari linearni akceleratori kvare se i u drugim bolnicama i taj problem traje već godinama. Hrvatskoj je Europska komisija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) odobrila financiranje radioterapijske opreme, čime bi Hrvatska s pet uređaja na milijun stanovnika dosegla prosjek EU. Međutim, i prije raspisivanja natječaja za nabavu te opreme, Hrvatska već kasni.

Trenutno se dorađuje tehnička specifikacija natječaja odnosno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i primjedbe je moguće slati do kraja ožujka. Nakon toga kreće postupak javne nabave kojom se planira nabaviti i instalirati 21 linearni akcelerator i 9 CT simulatora.

Dva su moguća ponuditelja u Europi i ako natječaj prođe bez prigovora, nakon što uređaji budu plaćeni, tek kreće njihova proizvodnja. Trenutno zdravstvene ustanove u EU mijenjaju oko 2000 linearnih akceleratora, sofisticiranih uređaja koji ne čekaju u skladištima da ih se preuzme, poput nekih drugih proizvoda. A kad takav uređaj i stigne, nije da se može uključiti u struju i pustiti u pogon. Radioterapijski uređaji u bolnici su smješteni u tzv. bunkerima odnosno od radijacije posebno zaštićenim prostorima koji zahtijevaju među ostalim i potrebne tehničke dozvole. Neki će postojeći 'bunkeri' biti odgovarajući za nove uređaje, a neki neće pa će trebati raditi nove. Kad se instaliraju, uređaji trebaju proći kalibraciju a sve skupa zahtjeva i nekoliko mjeseci priprema nakon što uređaj stigne u bolnicu. Isporuka će ići sukcesivno, neće svi uređaji stići odjednom. Namijenjeni su KBC-ima Zagreb, Sestre milosrdnice, Split. Rijeka i Osijek te KB Dubrava i OB Zadar. Krajnji rok u kojem sve mora biti završeno i plaćeno je kraj 2025. godine.

