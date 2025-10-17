'Liječnik' došao baki i uzeo joj više tisuća eura: Prevaranti joj rekli da je njezina kći imala prometnu

Više tisuća eura na ruke potpuno nepoznatom čovjeku koji joj je pokucao na vrata, dala je 85-godišnja starica u Karlovcu! Ona je, naime, bila uvjerena da novac predaje čovjeku kojeg joj na vrata šalju liječnik i kći koja je doživjela tešku nesreću i novac joj hitno treba za operaciju. Ubrzo je shvatila da je prevarena, ali u brzini i panici, zabluda u koju ju je doveo dvojac njoj se tada činila realnom i ona je samo htjela pomoći kćeri da preživi. Ovakav slučaj drske, beskrupulozne prevare lažova i lopova nije prvi, nažalost ni posljednji, iako policija stalno upozorava da lopovi sve češće koriste lažne priče kojima im putem telefona pokušavaju uzeti novac igrajući na paniku, emocije, empatiju. U ovom slučaju, 85-godišnjakinju je posebno zabrinuo ženski glas koji joj se javio nakon što joj je takozvani liječnik koji ju je nazvao i objasnio i čemu se radi. Uplakana, jecajući, ženska joj je osoba rekla da je ona doista njezina kći i molila je staricu da joj uplatom novca za hitnu operaciju spasi život.

– Nepoznata muška osoba nazvala je 85-godišnjakinju na njezin kućni telefon te se predstavio kao liječnik i u razgovoru joj rekao da je njezina kći imala prometnu nesreću, zdravlje joj je ugroženo te da za operaciju treba platiti novčani iznos. Zatim joj se na telefon javila ženska osoba te simulirala uplakanost i molila za pomoć, a žena je mislila da se radi o njezinoj kćeri. Nakon toga je nepoznati muškarac inzistirao da ne prekinu telefonsku razgovor, a žena je pripremila više tisuća eura koje je dala drugom muškarcu koji je ubrzo došao do njezine stambene zgrade u Karlovcu – opisala je karlovačka policija kojoj se starica obratila kada je shvatila da je prevarena.

Policija ponovno upozorava da liječnici, policajci, bankari, suci ili rodbina nikada ni od koga ne traže ikakve uplate ili predaju novaca, te da nikada nitko na takvu priču ne bi smio nasjesti. – Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja. No, upozoravamo građane da, prije nego što podignu i daju nekome novac, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare, odnosno da ako zaprimite ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju – navode u policiji.