Liječnici upozoravaju na opasan trend: Ovaj zdravstveni problem muči svakog četvrtog Hrvata

Ogroman porast broja ljudi s nealkoholnom masnom jetrom te sve više pretile djece među kojima 44% ima masnu jetru, sve veći je javnozdravstveni problem. Samo u dobi od 8 do 9 godina, pretilo je 36% djece, a nealkoholnu masnu jetru ima svaka četvrta osoba u Hrvatskoj i EU. Ta bolest bez simptoma napreduje 20-30 godina i dovodi do ciroze - krajnjeg stadija bolesti jetre. Simptomi se pojave tek u tom uznapredovalom stadiju, kada su mogućnosti liječenja vrlo sužene, upozorili su na Svjetski dan jetre, stručnjaci iz Hrvatskog gastroeneterološkog društva u suradnji s Ministarstvom zdravstva i zagrebačkim Uredom za zdravstvo.

Ciroza se događa svima

Ciroza jetre, dakle, ne mora uzrokovati isključivo alkohol, već do nje mogu dovesti i sve prisutnije nezdrave životne navike poput nepravilne prehrane, manjka fizičke aktivnosti, pušenja te, na koncu, i alkohola.

– Oko 25 posto osoba ima masnu jetru. U Hrvatskoj godišnje umire oko 1500 ljudi, a četiri osobe dnevno umiru od bolesti jetre. Danas postoje učinkoviti lijekovi za virusni hepatitis, cijepimo se protiv hepatitisa B, ali ogroman je porast broja ljudi s masnom jetrom, koja je povezana s metaboličkom problematikom, što je zajednički čimbenik rizika za niz bolesti koje haraju današnjim društvom, a to su pretilost, dijabetes, arterijska hipertenzija, poremećaj masnoće u krvi. Sve se to povezuje s manjkom kretanja, nepravilnom prehranom te pušenjem i alkoholom, što dovodi do situacije u organizmu koja ne samo da oštećuje krvne žile i dovodi do srčanih i moždanih bolesti, nego dovodi i do bolesti jetre – kaže prof. Ivica Grgurević, predsjednik Hrvatskog društva za gastroenterologiju, inače pročelnik Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu KB Dubrava.

Masna jetra može dovesti i do primarnog karcinoma jetre koji je danas peti najčešći karcinom, upozorila je prof. Ivana Mikolašević, dopredsjednica Društva. Rak jetre ili hepatocelularni karcinom HCC ujedno je i drugi uzrok smrti od malignih tumora u svijetu. U RH godišnje od njega oboli oko 500 osoba i gotovo jednako toliko i umre, što govori da je riječ o vrlo zloćudnom tumoru koji se otkriva većinom u uzapredovaloj fazi.

Krajnja je opcija transplantacija, ali iako taj program u RH jako dobro funkcionira (imamo 30 transplatacija na milijun ljudi, godišnje prosječno 120 transplantacija jetre), ipak ovisi o broju jetara odnosno donorima koji daruju organe.

– Moramo osvijestiti da postoje nezdravi načini ponašanja i življenja i njih treba mijenjati, o svojoj jetri trebamo voditi računa jer 90 posto bolesti jetre izlječivo je ako se otkrije na vrijeme – poručuju liječnici. Više povrća, voća i bijelog mesa te ribe, a što manje ugljikohidrata i masnoća životinjskog podrijetla, uz redovitu tjelesnu aktivnost bar 150 minuta tjedno, te izbjegavanje alkohola, pušenja, droga i rizičnih spolnih odnosa te cijepljenje protiv hepatitisa B, preporuke su liječnika.

Besplatan pregled

Valja znati da testovi na jetrene enzime često nisu dovoljno osjetljivi za prepoznavanje pacijenata koji imaju bolest jetre, pa su u tijeku istraživanja čiji je cilj utvrditi najbolje metode za rano i pouzdano prepoznavanje bolesti jetre.

Kako bi pomogli u eventualnom ranijem otkrivanju masne jetre, građani u subotu 20. travnja mogu doći u prostor Gastroenterološkog društva u Ilici 54 od 10 do 13 sati, gdje će se moći besplatno podvrgnuti petominutnom neinvazivnom pregledu uređajem FibroScanom, koji utvrđuje masnoća u jetri i stupanj oštećenja.