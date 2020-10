Kolarić: Teško ćemo spustiti broj zaraženih. Lauc: Trend još nije zabrinjavajuć

Brojne europske države pooštravaju mjere kako bi pokušale spriječiti širenje zaraze koronavirusom. Među njima je i Hrvatska, koja bilježi rekordan dnevni rast broja zaraženih.

Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta vlade Branko Kolarić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno komentirao je razloge rasta broja novozaraženih.

- Prvi je razlog nepridržavanje epidemioloških mjera, a drugi to što je malo zahladilo i ljudi više borave u zatvorenim prostorima. Virus se efikasnije širi u zatvorenim prostorima nego kad smo na otvorenom, kad smo u blizini zaražene osobe, udahnemo više virusnih čestica i onda to kasnije dovodi do težih kliničkih slika, rekao je.

Kolarić nije optimističan i ne vjeruje da ćemo tako brzo spustiti broj novooboljelih ispod 300.

Član Znanstvenog vijeća vlade molekularni biolog Gordan Lauc kaže da su stručnjaci upozoravali da će zima biti teža od ljeta.

- Kada gledamo neke zemlje sjevernije od nas - situacija nije sjajna. U Češkoj situacija nije dobra, u Škotskoj je jako loše, broj hospitaliziranih im je jako porastao. Kada bi se nama dogodilo što i njima, to ne bi bilo dobro. Kako na to možemo utjecati teško je reći, zato što vidimo da u nekim zemljama koje su imale vrlo stroge mjere, poput Argentine i Čilea, te mjere nisu polučile velike efekte. Očito je da ljude ne možete natjerati da paze što rade, već jedino kada svi vide da postoji rizik da ljudi mogu oboljeti i da mogu umrijeti počet ćemo se odgovornije ponašati i paziti da ne prenesemo virus. Ovo je vrlo neugodan virus, rekao je Lauc.

Kaže kako su sljedeća dva tjedan ključna jer ćemo u njima vidjeti kuda ovaj trend ide.

- U Hrvatskoj trend još uvijek nije previše zabrinjavajuć jer mi imamo kontinuirano velik broj slučajeva od kraja kolovoza, nama je to porast od 30-40% dan za danom u tjedan dana, za razliku od Nizozemske i Češke gdje je taj porast puno drastičniji, objasnio je.

Koordinator bolničkog liječenja zaraženih koronavirusom u KB Dubrava Ivica Lukšić kaže da su u ovom trenutku najvažniji brojevi - broj hospitaliziranih bolesnika u Hrvatskoj, broj onih koji zahtijevaju intenzivno liječenje te broj umrlih.

- U ovom trenutku i broj hospitaliziranih raste. Cijelo smo vrijeme govorili da će se situacija usložniti kada dođe jesen, mi smo sada na početku te situacije. Za sada zdravstveni sustav dobro podnosi trenutni broj, ali moramo biti oprezni jer idemo dalje u jesen i zimu kada će situacija biti izazovna, poručio je.

Demantirao je informaciju da je KB Dubrava popunila kapacitete i da ne može primati nove COVID bolesnike.

- Uz KB Dubrava podignuto je šatorsko naselje s 220 kreveta i ima mogućnost oksigenoterapije i ono je cijelo vrijeme prazno. Trenutno mi u KB Dubrava imamo 160 kreveta za covid-bolesnike, a popunjeno 79, rekao je Lukšić.

Branko Kolarić je rekao da je sustav domova za starije posebno osjetljiv.

- Mi sada u njima imamo smještene asimptomatske bolesnike, njih ne hospitaliziramo jer za njih nemamo mjesta. Ja sam za to da ih se izmjesti iz domova jer ako ih tamo ostavimo zarazit će i druge korisnike. Neki od njih će imati i teže simptome i opet će se sliti u bolnice na liječenje i zatrpati bolnički sustav, rekao je.

Virusni imunolog Luka Čičin-Šain, Helmholtz Centar za infektološka istraživanja, Braunschweig, kaže da je i u Njemačkoj situacija zabrinjavajuća.

- Njemačka je jučer imala najveću brojku novozaraženih u jednom danu do sada, preko 6 tisuća ljudi. To daje razlog za zabrinutost. Njemačka uvodi nove mjere kojima pokušava reagirati na to, ali sve te mjere su reaktivne. U Njemačkoj je problem to što je ona savezna država koja ima svoje savezne jedinice i svaka od njih različito reagira na ovu krizu. Jučer su se napokon dogovorili o mjerama koje će biti jednake za cijelu državu, rekao je dodavši da se sada pokušavaju pronaći mjere koje će koronavirus dovesti pod kontrolu ali bez novoga lockdowna.

Nije želio odgovoriti na pitanje tko je odgovorniji - Nijemci li Hrvati rekavši da ne treba generalizirati.

- Vidio sam da u Hrvatskoj ima neodgovornih ljudi, ali ima ih i ovdje. Ja mislim da odgovornost treba postojati svugdje, da svaki pojedinac treba biti odgovoran za sebe i ne očekivati da drugi nose njegov teret, rekao je.

