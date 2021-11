Lauc: Nisam pozivao na prosvjed, ne smatram se odgovornim za incidente

Donedavni član vladinog Znanstvenog savjeta Gordan Lauc poručio je u subotu kako on u svojim objavama nije pozivao na prosvjed, a ustvrdio je i kako se ne osjeća odgovornim za incidente koji su se na prosvjedu dogodili jer "uvijek će biti agresivnih ljudi".

"Kada sam objavio svoj dosta čvrsti post, tada sam rekao da su covid-potvrde pogrešne, rekao sam onoj glasnoj većini da se njihov glas treba čuti. Da podijele moju objavu, da pišu medijima, da pišu vladi, da izađu na prosvjed u skladu sa zakonom'', kazao je Lauc gostujući u Dnevniku NoveTV.

Ustvrdio je kako on nije pozvao ljude na današnji prosvjed na Trgu bana Jelačića i ne osjeća se osobno odgovornim za incidente koji su se tom prilikom dogodili kad su prosvjednici novinare napadima sprječavali u obavljanju njihova posla, no dodao je kako misli da je jako važno da se čuje "tiha većina".

Video - Veliki prosvjed u Zagrebu protiv COVID potvrda okupio tisuće prosvjednika

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je, kako je rekao, pozivao ljude da na miran i zakonit način izraze svoje nezadovoljstvo te je potpuno uvjeren da je to 99,9 posto prosvjednika i činilo. No "uvijek će biti jedan mali broj ljudi koji su agresivni i pokazuju svoje nezadovoljstvo", napomenuo je.

Ipak, smatra kako svako nasilje treba osuditi, i fizičko i verbalno, a "stvari rješavati kroz institucije, sustav, razmjenu argumenata i donošenje logičkih odluka".

Odluku Vlade o uvođenju covid-potvrda smatra duboko pogrešnom jer je "ta mjera covid potvrde osmišljena u Europskoj uniji, kada smo vjerovali da cijepljeni neće širit virus zaraze". Time se stvara lažni osjećaj sigurnosti, tvrdi. Po njegovim riječima 50 posto cijepljenih širi zarazu, te cijepljenje neće smanjiti opterećenje u bolnicama, a preko 10 tisuća ljudi u bolnicama "veliki je problem koji se mogao izbjeći da ne koristimo covid-potvrdu, nego da sve testiramo''.

No, on sam je među onima koji su se cijepili, i to s dvije doze, iako je prebolio covid-19, a to je, kako je rekao, učinio kako ne bi imao problema s putovanjima te jer je "rizičan po nekoliko kategorija".

"Cijepljenje neće zaustaviti širenje pandemije. Cijepljenje će smanjiti rizik svakog pojedinca. Svi ćemo se zaraziti, i vi i ja", ustvrdio je Lauc. Cijepljenjem mlade osobe smanjuju osobni rizik da dobiju teški oblik bolesti, ali to neće promijeniti opterećenje u bolnicama, tvrdi.

Lauc je sad već bivši član vladina Znanstvenog savjeta nakon što je, kako tvrdi, 5. studenoga napisao premijeru Andreju Plenkoviću kako ne može biti u savjetu "ako će ova mjera stupiti na snagu". Po njegovim riječima, vlada je službeno potvrdila da će se mu se zahvaliti, a iako još nije dobio nikakvo formalno rješenje, smatra kako to nije ni bitno "jer ako se moje savjete ne želi slušati, nije ni bitno jesam ja formalno u savjetu ili nisam".

Inače, Lauc je nedavno, dok je još bio član vladinog Znanstvenog savjeta, na facebooku objavio status o pandemiji i vladinim mjerama, a kako se radilo o prvom danu obveznih covid-potvrda u državnim i javnim institucijama pozvao je ljude da izađu na mirne prosvjede ako ne žele da vlada "glumi Tita", odnosno propisuje ljudima kako trebaju čuvati svoje zdravlje. Premijer Andrej Plenković je nakon toga poručio kako ne vidi kako mogu nastaviti suradnju s Laucom.