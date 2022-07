'I prije smo imali migracije Ukrajinaca prema Hrvatskoj, no uskoro bi mogli postati treća nacionalna manjina'

Ukrajinci će vjerojatno postati treća nacionalna manjina u Hrvatskoj, nakon Srba i Bošnjaka, te time potisnuti talijansku manjinu na četvrto mjesto. Na popisu stanovništva iz 2011. u Hrvatskoj je živjelo samo 1878 Ukrajinaca, no u međuvremenu njihov broj je narastao.



Posljednjih godina Ukrajinci su se i inače doseljavali u Hrvatsku zbog zapošljavanja, a nakon rata u Ukrajini u lipnju je u našoj zemlji, kako je pisao Večernji list, bilo 20.005 izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žena i djece. Usto svakog tjedna pristiže oko 300-tinjak izbjeglica iz te zemlje. To znači da je ukupni broj Ukrajinaca u Hrvatskoj danas najmanje oko 25.000 s obzirom i na to da je posljednjih godina Ukrajincima izdano gotovo 1000 dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj.