Prevarena zagrebačka obitelj: Kupili stan uz jamstvo, a sada mogu završiti na cesti

Peteročlana zagrebačka obitelj Mujkanović-Krmelić proživljava teške dane. Život im je krenuo nizbrdo kad su izbačeni iz stana koji su uredno platili i to nakon što su dobili jamstvo da nema tereta.

- 1996. godine umro je moj tata i ostali smo mi i mama. Svi zajedno smo prodali stan koji smo imali zajedno u Nehajskoj ulici preko agencije s kojom smo onda i kupili stan u Samoboru - govori Snježana Mujkanović-Krmelić za RTL.

Nakon što novi stan platili 115 tisuća tadašnjih maraka u gotovini, agencija je dobila proviziju od oko 8 tisuća kuna. I prodavatelj i agencija su tvrdili da sve u redu sa stanom u kojeg su useljavali.

VIDEO Evo kolike su plaće u Njemačkoj

[video: 28989 / Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj]

"Tvrdili su da je čist i da nema nikakvih opterećenja. Prodavatelj je jamčio da prava na stan nema treća osoba, to jeste nikakvih tereta na nekretnini. U ugovoru točno stoji da dok se ne upišemo, jamči se sve", objašnjava Admir Mujkanović-Krmelić.

I tada su počele sumnje da nije sve kako se čini.

"Kad smo se uselili morali smo se uknjižiti i tada smo shvatili da je stan opterećen i da je pod hipotekom preko neke građevinske firme u Puli", nastavlja Snježana Mujkanović-Krmelić.

VIDEO Hrvatski apsurdi

[video: 29132 / ]

U nevjerici su nazvali agenciju koja im je rekla da ne brinu, da je to glupost koja će se lako riješiti i tako godinama. Odvjetnik im je također govorio da će sve biti u redu jer je postojao još jedan stan u toj zgradi koji će se prodati i onda bi se dug od nekih 50-ak tisuća maraka vratio toj firmi.

Jedanaest godina traje njihova borba. Promijenili su nekoliko odvjetnika i svi su ih zavlačili.

- Ono što je najgore je to što nikad nismo tužili agenciju jer nas je svaki odvjetnik uvjeravao da smo zaštićeni. Rekli su nam da smo zaštićeni i da nema šanse da idemo van stana jer se to nas direktno ne tiče te da je to vezano za kuću i da će se sve riješiti s kućom kad se proda stan.

I tako se priča stalno okretala i najgore od svega je što smo im vjerovali - kaže Snježana Mujkanović-Krmelić.

GALERIJA Nekad raskošna zdanja danas propadaju